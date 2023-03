Trainer Pieter Van Der Sloten (KSK Beveren-Leie – 2A) likt zijn wonden: “Van nederlaag geen drama maken”

KSK Beveren-Leie zag zijn sterke reeks na negen matchen zonder nederlaag onderbroken door Geluwe, de nieuwe ploeg van zijn ex-trainer Drazen Kukuric. Het verloor met 3-1 en pas in de slotminuut slaagde Siemen Dekiere erin om de eer te redden. In de derby tegen Zwevegem is het van moeten, maar het was precies op Zwevegem dat KSK Beveren-Leie voor de winterstop aan zijn sterke reeks begon.

“Wij waren inderdaad aan een goeie reeks bezig en het vertrouwen was er zeker voor de verplaatsing naar Geluwe, een rechtstreekse concurrent”, stelt trainer Pieter Van Der Sloten. “Wij werden daar echter weer met beide voeten op de grond geplaatst. Het was een heel belangrijke match, maar dat zorgde zeker niet voor extra druk bij ons. Geluwe toonde echter duidelijk meer grinta en winnaarsmentaliteit en als je na amper één minuut al achterkomt op Geluwe, dan weet je dat het niet gemakkelijk wordt. Geluwe toonde zich ook heel fel in de duels en over het algemeen ook vrij agressief. Blijkbaar wilden de spelers zich nog eens extra bewijzen tegenover hun nieuwe trainer Drazen Kukuric. Voor een voetballende ploeg als Beveren-Leie zijn dergelijke ploegen niet de favoriete tegenstanders. Na die vroege voorsprong zat het vertrouwen er meteen helemaal in en op die flow liepen ze op het zware veld drie doelpunten uit. Geluwe pakte verdiend de drie punten. Jammer, want mits winst hadden wij een uitstekende zaak kunnen doen in de rangschikking. Anderzijds moeten wij van die nederlaag ook geen drama gaan maken. Er zijn immers nog voldoende matchen om voor een mooie afsluiter van de competitie te zorgen.”

“Zwevegem wordt een totaal andere match. Het is een voetballende ploeg en dat ligt ons een stuk beter dan Geluwe. Zwevegem is voor mij een van de beste ploegen van de reeks en als ze willen meespelen in de titelstrijd moeten zijn winnen bij ons. Ook wij hebben de punten echter broodnodig en wij zullen er alles aan doen om de draad zo snel mogelijk weer op te pikken. Op ons eigen veld kunnen wij trouwens altijd nog iets meer.”

De transfers

Nieuw voor volgend seizoen: Tom Planckaert (VV Tielt), Gilles Degreve (Racing Waregem), Luka Vercouillie (KWS Desselgem), Jochen Steelandt (GD Ingooigem) en Timon Logie (VV Tielt).

Volgende spelers verlaten KSK of stoppen: Jensy Christiaens (stopt), Siemen Dekiere(Jong Zulte), Jorben Verbauwhede (GD Ingooigem), Branko Baert (VV Horebeke), Ismail El Ouassif (?), Xander Vankeirsbilck (KWS Desselgem).

Zondag 12 maart om 15 uur: KSK Beveren-Leie – Zwevegem Sport.