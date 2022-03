Topscorer Midas Catteeuw (KFC Heist – 2A) scheurde voorste kruisbanden: “Ik zal de ziel uit mijn lijf tieren, helaas als supporter”

Midas Catteeuw lukte al 25 doelpunten en keek reikhalzend uit naar de nacompetitie. Op 13 maart scheurden zijn voorste kruisbanden door. Een operatie volgt en Midas moet acht maanden revalideren.

Midas Catteeuw kwam op krukken naar de plaats van het interview. “In Oudenburg startte mijn voetbalcarrière. Na een jaar vervolledigde ik mijn jeugdopleiding bij KV Oostende. Koksijde en Torhout KM, waar ik in de eerste ploeg debuteerde, volgden. Afgelopen kampioenschap ging ik gretig in op het aanbod van KFC Heist. Ons geheel bulkte van ambities maar corona verpestte alles. Direct werd ik aanvaard door een toffe bende maar we kwamen slechts enkele keren in actie.”

Verjongen

“Na een jaar inactiviteit werd de beslissing genomen om te verjongen en iedereen identieke vergoedingen te geven. Na de pandemie vond ook ik dat een noodzaak in het provinciale wereldje. Zelf stond ik te popelen om me te bewijzen aan de Oostkust, in tweede provinciale. Door sommige concurrenten waren we al bij voorbaat veroordeeld. De groep koesterde niet de minste verwachtingen. Toch waren we vastbesloten om, match per match, het beste van onszelf te geven. De voorbereiding verliep stroef. Eens de competitie startte denderden we in sneltreinvaart. We wonnen het eerste periodekampioenschap!”

“Dan sloeg het noodlot toe. In Ardooie, omstreeks het uur, snelde ik het strafschopgebied in en wilde uithalen met links. Mijn opponent kwam nogal drastisch tussen, mijn knie plooide naar binnen en ik hoorde het kraken. Ik schreeuwde het uit van de pijn. Aanvankelijk kon ik het mentaal niet opbrengen om te komen kijken. Nu heb ik me met mijn lot verzoend. Ik blijf deel uitmaken van de ploeg en zal mijn ziel uit het lijf tieren als supporter. We zien wel waar we stranden.” (JPV)

Zaterdag 2 april om 19.30 uur: KFC Heist A – Club Roeselare.