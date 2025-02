Topper voor Kris Mahieu en KWS Oudenburg (2A): “Ballen die er vorig seizoen niet in gingen, vliegen nu wel binnen”

KWS Oudenburg mikte op een rustig seizoen. Wie na tweederde competitie aan de leiding staat, beleeft gezonde onrust. Zondag wacht een cruciale thuismatch. Nummer drie VV Koekelare komt op bezoek.

Met aanvoerder Kris Mahieu (35) zoeken we een verklaring voor de goeie gang van zaken. “De factor geluk speelt een rol”, benadrukt de aanvaller. “Ballen die er vorig seizoen niet in gingen, vliegen nu wel binnen. Je kan het natuurlijk niet enkel op meeval steken. Ik kan mij heel goed voorstellen dat wij een moeilijke ploeg zijn om tegen te spelen. Want we verdedigen goed en we scoren op de juiste momenten. Bovendien zitten we met een hele goeie bende.”

Dus klaar voor eerste provinciale? “Dat weet ik niet, dat denk ik eerlijk gezegd niet”, gaat Mahieu verder. “Het verschil tussen eerste en tweede is groot. Om ook in eerste provinciale potten te breken, zal er toch een en ander moeten gebeuren. De club realiseerde al enkele goeie transfers. En behalve doelman Jitse De Witte vertrekt niemand.”

Afscheid

Mahieu stopt over drie maanden. Nieuwe gezichten volgend seizoen zijn Wolgang Constandt (Zedelgem), Dieter Wittesaele (Eernegem), Matisse Coudeville en Milan Denolf (Bredene). Vorige zaterdag remde de leidersploeg de opmars van SK Eernegem af (1-2). Dankzij twee doelpunten van aanvoerder Kris Mahieu (35). Eerst zette hij een strafschop om. Net voor de pauze verzilverde hij een perfecte counter. “Net voor ik die actie met Bodhi Boey afrondde, liet Dieter Wittesaele een grote kans op 1-1 liggen”, geeft Mahieu toe. “In de omschakeling konden we onze bonus verdubbelen. Na de rust lieten we kansen op een derde en vierde doelpunt liggen. Door de aansluitingstreffer werd het in het slotkwartier nog spannend. We hielden de 1-2 vast.”

Zo telt Oudenburg na Nieuwjaar tien op twaalf. “Met Veurne sloegen we in het klassement een gaatje, maar definitief is dat nog niet”, beseft Mahieu. “Als we zondag winnen van Koekelare wordt dat gaatje groter. En kunnen we misschien beginnen praten over meedoen voor de titel. Voor mijn afscheid van het voetbal zou kampioen spelen heel mooi zijn.”

Zondag 9 februari om 15 uur: KWS Oudenburg – VV Koekelare.