Tommy Heyrick krijgt kans onder de lat bij KSV Veurne A: “Groot niveauverschil met de beloften”

KSV Veurne A (2A) bleef in eigen huis op een 1-1-gelijkspel steken tegen Koekelare en moet de leidersplaats weer delen met Oudenburg. Volgende week zaterdag volgt een zware verplaatsing naar Meulebeke.

“Beide ploegen hadden kansen om de match te beslissen en in het slot hadden wij dé kans op de overwinning, maar uiteindelijk was een puntendeling een terechte uitslag”, aldus Tommy Heyrick, die sinds een drietal weken Bradley Geryl onder de lat vervangt. “Het niveauverschil met de beloften is groot, dus het is even wennen, maar mijn spelniveau zal match per match wel verbeteren. Dit komt er namelijk vooral door matchritme op te doen.”

KSV Veurne moet door het gelijkspel de leidersplaats weer delen met Oudenburg. Met 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Koekelare lijkt de titelstrijd een tweestrijd tussen Veurne en Oudenburg te worden. “We hebben nog zeven matchen om het verschil te maken. Het is moeilijk om iets te zeggen over het resterende programma, want we bekijken het eigenlijk match per match.”

Blessurevrij

De nog altijd maar 22-jarige doelman kreeg zijn opleiding bij KV Oostende om op zijn 17de te debuteren bij Zwevezele. Na omzwervingen bij Oostduinkerke en Diksmuide is hij nu aan zijn tweede seizoen bij Veurne bezig. “Ik hoop nu vooral blessurevrij te blijven want ik heb eigenlijk de hele voorbereiding door blessureleed gemist. Wat er op lange termijn mogelijk is? Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik wil nu vooral de focus op de rest van dit seizoen leggen en zie dan wel wat er op me afkomt. Volgend seizoen begin ik aan mijn derde jaar bij KSV Veurne.”

Postbode

Te beginnen met de verplaatsing van volgende week zaterdag naar Meulebeke, dat op een gedeelde zesde plaats staat en dus traditioneel een lastige verplaatsing wordt. “Thuis wonnen we met ruime 5-2-cijfers, maar in Meulebeke is het nooit makkelijk. We moeten vooral ons eigen spel proberen spelen en hopelijk kunnen we weer aanknopen met een driepunter”, besluit de Zandvoordenaar, die beroepsmatig als postbode aan de slag is. (SB)

Zaterdag 8 maart om 19 uur: KFC Meulebeke – KSV Veurne A