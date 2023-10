Tjendo De Cuyper wil VV Koekelare (2A) nog veel diensten bewijzen: “Ik wil mijn ervaring graag delen”

Nogal wat voetbalkenners hebben in het tussenseizoen ongetwijfeld de wenkbrauwen gefronst toen ze vernamen dat Tjendo De Cuyper (31) zijn voetbalcarrière zou voortzetten bij VV Koekelare. Na een moeilijk jaar bij KM Torhout gaat hij op zoek naar voetbalplezier bij de tweedeprovincialer.

“Ik ben nog niet zo lang geleden vader geworden en ik heb voluit gekozen voor mijn gezin”, opent Tjendo De Cuyper het gesprek. “Komt daar nog bij dat ik zware wedstrijden en drie trainingen per week niet zo goed meer verteer. Twee zware knieblessures eisen hun tol, waardoor ik niet zo snel meer recupereer. Ik besef maar al te goed dat het nationale niveau momenteel te hoog gegrepen is.”

“Het project van het ambitieuze Koekelare spreekt me erg aan”

Eigenlijk was het de bedoeling van de gewezen jeugdspeler van Club Brugge om in eerste provinciale aan de slag te gaan, maar er kwamen geen aanbiedingen. “Ik heb dan maar heel bewust gekozen voor VV Koekelare. Het is een ambitieuze club en zijn project sprak me onmiddellijk aan. Misschien zit er opnieuw een eindrondeticket in, maar ik heb begrepen dat het geen must is. Persoonlijk wil ik, zowel wat doelpunten als assists betreft, liefst dubbele cijfers scoren. Ik wil ook graag jonge gasten helpen en mijn ervaring met hen delen.”

Tjendo De Cuyper heeft als jonge dertiger een rijkgevulde carrière achter de rug. Hij kijkt dan ook met heel veel plezier terug op enkele hoogtepunten die hij niet snel zal vergeten. “Ik kende drie schitterende jaren bij Eendracht Aalst. Schitterend publiek en een legendarisch stadion. We speelden drie keer kampioen en dat vergeet je niet snel. Het absolute hoogtepunt uit mijn carrière is zonder enige twijfel de bekeroverwinning met Knokke op Standard. We vormden een hechte groep met Yves Van Borm als uitstekende coach.”

Amuseren

Niettemin is de nieuwe aanvaller van VV Koekelare ervan overtuigd dat hij niet het maximum uit zijn carrière haalde. “Toen ik kans maakte om opgenomen te worden in de kern van Club Brugge scheurde ik de kruisbanden van mijn knie. Dat is echter voltooid verleden tijd en momenteel wil ik me amuseren bij VV Koekelare en de club zoveel mogelijk diensten bewijzen”, besluit Tjendo De Cuyper. (PDC)