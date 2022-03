Thijs Hatse en KSV Veurne (2A) in laatste rechte lijn naar titel: “Eerst de titel pakken, pas daarna dromen”

Het blijft allemaal meezitten voor KSV Veurne, dat in slotminuut de winning goal scoorde tegen Kanegem. Zes matchen voor het einde blijft de voorsprong op Varsenare 7 punten. Groen-geel kan de titel al bijna ruiken.

Een enorme ontlading was het zaterdagavond in Veurne toen Nils Sarrazyn in minuut 93 de winning goal in het mandje legde. “Wees maar zeker”, lacht Thijs Hatse. “Er is natuurlijk geen beter moment om te scoren. Het was trouwens een verdiende overwinning. Zij kwamen snel op voorsprong, maar vooral in de tweede helft waren wij baas en lieten we tal van open doelkansen liggen. Tot in minuut 93 natuurlijk…”

Stap in onbekende

Zes matchen voor het einde staat Veurne dus nog altijd zeven punten voor. Dit mag niet meer verkeerd lopen. “Er zijn nog 18 punten te winnen of te verliezen, dus er kunnen nog altijd rare dingen gebeuren. Maar ik sta toch liever zeven punten voor dan achter”, knipoogt de 26-jarige Oostduinkerkenaar. “De promotie zou voor velen een stap in het onbekende worden. Hoe sterk zijn de andere ploegen? Hoe zal onze kern eruitzien? Allemaal vragen die bij me opkomen. We moeten echter nog niet te veel over eerste provinciale praten. Laat ons eerst de titel pakken, daarna kunnen we dromen.”

Ik herinner me Ardooie als een heel stugge ploeg, dus simpel wordt het niet

De flankverdediger was de jongste weken geen vaste waarde, maar tegen Kanegem mocht hij nog eens starten. “Na de match in Lichtervelde moest ik met drie gele kaarten een weekje toekijken. Daarna moest ik tevreden zijn met wat minuten als invaller. Uiteraard wil ik meer spelen en het liefst van bij de aftrap al, maar de trainer maakt keuzes en die moet ik respecteren. Ik blijf vertrouwen hebben in mezelf en probeer me op elke wedstrijd en training te tonen”, aldus Thijs, die volgend seizoen bij Veurne aan de slag blijft.

Lastige verplaatsing

Veurne maakt zondag de lastige verplaatsing naar Ardooie, dat de punten nog hard nodig heeft voor het behoud. “We bekampen nog een aantal ploegen die de punten hard nodig hebben. Ik herinner me Ardooie als een heel stugge ploeg, dus simpel wordt het niet, zeker niet op hun terrein. Het belangrijkste is echter dat we naar onszelf kijken en ons normale niveau proberen halen.”

Zondag 27 maart om 15 uur: KVC Ardooie – KSV Veurne.