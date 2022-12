Thierry Lemaire (BS Geluveld – 2A): “Beide partijen zijn toe aan een nieuwe uitdaging”

Een derby tussen BS Geluveld en KEVC Beselare staat altijd met rood aangeduid bij beide clubs, maar deze editie wordt nog wat specialer. Thierry Lemaire, de huidige oefenmeester van Geluveld, gaat volgend seizoen namelijk bij de buren aan de slag.

Halfweg het seizoen telt BS Geluveld vijftien punten uit evenveel wedstrijden. Ondanks het feit dat iedereen binnen de club voorbereid was op een moeilijk seizoen, staat de ploeg toch lager dan verwacht volgens trainer Thierry Lemaire. “We zijn nog geen enkele wedstrijd weggespeeld geweest en beschikken over een sterke kern. Vorig jaar konden we veel wedstrijden domineren en nu merk je dat we vaker het spel moeten ondergaan. Dat komt door een gebrek aan ervaring en op bepaalde posities missen we wat kwaliteit. Maar er komen zeker nog mogelijkheden.”

Zondag volgt de derby tegen KEVC Beselare. Voor Lemaire is het ook de wedstrijd tegen de ploeg waar hij volgend seizoen trainer wordt. Toch is voor de 52-jarige coach de inzet niet anders dan bij andere wedstrijden. “Zondag is het voor mij belangrijk om de drie punten te pakken met Geluveld. Als we kunnen winnen, komen we wat weg uit de degradatiezone en dat zou een mooi geschenk zijn om de eindejaarsperiode in te gaan.” Als de Geluveldnaars zondag weten te winnen, komt Beselare opnieuw wat meer in degradatieproblemen. Toch ligt Lemaire daar momenteel niet van wakker. “Ik ben ervan overtuigd dat Beselare zich ook zal redden. Maar zondag ben ik trainer van Geluveld en ga ik vol voor de drie punten met Geluveld.”

Ondanks het gelijkaardig parcours van de twee clubs besliste Thierry uiteindelijk toch de overstap te maken. “Na vier seizoenen bij dezelfde club had ik het gevoel dat beide partijen toe waren aan een nieuwe uitdaging. In de gesprekken met het bestuur van Beselare werd duidelijk dat we voor een groot deel dezelfde visie op voetbal hebben. We zullen proberen om met een mooie groep over enkele jaren iets moois op te bouwen in Beselare.” (BP)

Zondag 18 december om 13.30 uur: BS Geluveld – KEVC Beselare.