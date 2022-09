Thibaut Vanhoutte (SC Zonnebeke 2A): “Tegen goeie vriend Casey drie punten thuishouden”

Na overwinningen tegen Beselare, Moorslede en Winkel Sport B zette Zonnebeke een mooie 9 op 9 neer. Zondag komt SK Westrozebeke op bezoek.

“Het was een overwinning met het kleinste verschil. Wij maakten de kansen af zij niet. Ik raakte alleen door en kon mooi afwerken”, zegt spits Thibaut Vanhoutte (24) die aan zijn derde seizoen toe is bij is Zonnebeke na eerder bij De Ruiter en Wervik gespeeld te hebben. “Na verlies in de openingswedstrijd tegen Nieuwkerke, zetten we nu een mooie reeks neer. Dit mag wel na het seizoen van vorig jaar vol tegenslagen. Graag was ik in eerste gebleven. Vorig jaar was ik ook lang gekwetst maar nu hoop ik gespaard te blijven en een goed seizoen te spelen. Meedraaien met de top van de klassering moet toch de bedoeling zijn. Zondag ontvangen we Westrozebeke die net als wij negen punten tellen. Het wordt een spannend duel maar we hebben toch het thuisvoordeel. Voor mij persoonlijk wordt het een wedstrijd in de wedstrijd want ik speel tegen mijn goede vriend Casey Devoldere en verliezen wil ik zeker niet. Maar hij zal zeker ook van dezelfde mening zijn”, lacht Thibaut. (NVZ)

Zondag 2 oktober op 15 uur: SC Zonnebeke – SK Westrozebeke.