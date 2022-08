T1 van SV Moorsele start vol vertrouwen in 2de provinciale A

Kevin Vandecasteele is als T1 aan zijn zesde seizoen begonnen bij SV Moorsele. De voorbije zes jaren waren met een titel en een promotie een succesverhaal. De 43-jarige Menenaar voelt zich goed bij Moorsele. En de liefde is wederkerig. “Waar je het goed hebt, moet je blijven.”

SV Moorsele en Kevin Vandecasteele zijn twee handen op één buik. Toen Vandecasteele er zijn trainerscarrière startte, deden de rood-witten hun ding in de laagste provinciale reeks. Ondertussen is Moorsele een vaste waarde geworden in tweede, en was vorig seizoen ongetwijfeld dé revelatie. SV Moorsele ging voor zijn debuut in tweede schitterend van start, eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats, goed voor een eindrondeticket. “Of we dit seizoen de lat hoger leggen?”, schokschoudert Kevin Vandecasteele. “Als we even goed presteren als vorig seizoen, zal je niemand hier horen klagen. Uiteraard moet het de bedoeling zijn om altijd beter te willen doen.”

Balans opmaken

Met het afhaken van Roel Masschelein en Kobe Stragier verloor SV Moorsele twee ervaren pionnen waarmee je altijd naar de oorlog kon. “Jens Dubois zou dit seizoen die rol moeten overnemen. Ook Ward Vanaudenaerde, momenteel nog revaliderend van een knieoperatie, heeft ervaring zat. Met de jongens die werden aangeworven is onze kern kwalitatief en breder geworden. Pas volgende week zullen we op ons sterkst kunnen aantreden. Ik heb er alleszins een goed oog in.”

Luca Soetinck (Menen), Matthias Cottenier (Gullegem), Ward Vanaudenaerde (RC Lauwe), Cem Blondeel (SV Kortrijk) en Pavel Dessein (Wervik) zijn de nieuwe aanwinsten. (Fonzie)