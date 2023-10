T1 van KSV Jabbeke (2A) predikt geduld

Het gedegradeerde KSV Jabbeke had gehoopt op een rol van betekenis in de lagere reeks. Na vijf duels prijken de jongens van meubelstuk Steve Stellamans echter op een voorlaatste stek, zonder overwinning en met drie puntendelingen.

Steve Stellamans analyseert in alle rust zonder ook maar een moment te klagen. “Ik denk dat ik een open deur intrap als ik stel dat we niet tevreden kunnen zijn over de competitiestart. Drie op vijftien is voor een geheel met deze kwaliteiten onvoldoende. We hoeven ons ook niet weg te steken achter verzachtende omstandigheden, pech of andere excuses. Dit zou absoluut niet correct zijn tegenover de tegenstanders die wij al hebben bekampt. Ons huidige puntenaantal is gewoon een correcte weergave van het geleverde spel. Dit is een pijnlijke vaststelling, maar absoluut geen reden tot paniek. We komen ongetwijfeld uit deze moeilijke periode, maar we moeten wel waakzaam zijn. Hoe langer het duurt vooraleer de knop wordt omgedraaid, hoe moeilijker het wordt deze scheve situatie recht te zetten.”

“Vaststellen is één ding, oplossen op korte termijn is natuurlijk een ander paar mouwen. Enkele spelers halen niet het niveau van het verleden of van de voorbereiding. Aan hen om voor de spiegel te staan en voor zichzelf uit te maken wat de oorzaak is. Op training loopt alles lekker, maar op zondag blijken we plots meer tegen onszelf te voetballen dan tegen de opponent: krampachtig, geforceerd en absoluut niet naar onze eigen kwaliteiten. Na een moeilijk seizoen in eerste provinciale blijkt het zelfvertrouwen bij bepaalde jongens toch meer aangetast dan we hebben ingeschat. Geruststellend lijkt me anderzijds dat de groep al te goed beseft dat er niet wordt gebracht wat mag verwacht worden. Druk is een slechte raadgever. Rustig blijven, ons spel terugvinden en back to basics is nu de opdracht. Deze groep zal vroeg of laat het tij doen keren.”

Beterschap

“Ik zag al een eerste signaal tegen topformatie Lissewege. We hadden drie punten verdiend, maar konden er in de laatste minuut ook nul gehad hebben. Ik ontwaarde beterschap in het spel, nu moeten we de lijn doortrekken in Veurne, de nummer vijf!” (JPV)