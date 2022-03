T1 Stijn Van Acker en KSV Veurne (2A) staan 7 punten los: “Twee komende matchen kunnen beslissend zijn”

Dertig op dertig, de tweede periodetitel en zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Varsenare: KSV Veurne is aan een opmerkelijk seizoen bezig. Als groen-geel de lijn de komende weken kan doortrekken, mag het de champagne stilaan koud zetten.

“Tegen een heel sterke tegenstander, die het beste van het spel had, toonden wij ons op een lastig te bespelen veld andermaal het meest efficiënt”, aldus T1 Stijn Van Acker over de 1-0-zege tegen Tielt. “Het is een beetje het verhaal van heel het seizoen. We spelen niet het meest sensationele voetbal, maar dwingen op de juiste momenten het nodige geluk af. Die spelwijze is nog altijd een gevolg van de tegenvallende voorbereiding, waarna ik de keuze maakte om wat minder naïef, vanuit de organisatie te gaan spelen.”

Tweede periodetitel

Door de nederlaag van eerste achtervolger Varsenare loopt KSV Veurne 7 punten uit. Ook de tweede periodetitel is binnen. “Hier waren we niet zo fel mee bezig, want als je daar bovenaan staat, is het alleen maar die eerste plaats die telt. Die eindronde is binnen, maar we proberen hoger te mikken dan dat. Er zijn echter nog negen matchen te spelen, dus er kan nog veel gebeuren. De matchen tegen Jabbeke en Varsenare zouden wel eens de competitie kunnen beslissen.”

Een week voor de kraker tegen Varsenare krijgt Veurne met KSV Jabbeke zaterdag ook een lastige tegenstander op bezoek. “Voor mij persoonlijk was Jabbeke de best voetballende ploeg van de reeks. De laatste weken draait het daar misschien net iets minder, maar we zijn op onze hoede. We moesten Nils Sarrazyn al twee weken missen, maar ik hoop dat ik hem tegen Jabbeke kan recupereren”, aldus de 37-jarige T1 uit Veurne.

Stijn Van Acker tekende al bij voor volgend seizoen, misschien voor een avontuur in eerste provinciale. “Het klopt dat we nog maar pas gepromoveerd zijn, maar als je als club, speler of coach in zo’n situatie komt, mag je dat niet laten liggen. Kampioen spelen is uniek en iets wat je niet vaak meemaakt, dus we zullen er vol voor spelen. We mikken altijd op het hoogste.” (SB)

Zaterdag 5 maart om 19.30 uur: KSV Veurne – KSV Jabbeke.