T1 Patrick Van Hoof gooit handdoek in de ring bij SK Vlamertinge

Sinds maandagavond houdt Patrick Van Hoof het voor bekeken als coach van SK Vlamertinge A. “De nederlaag op het veld van BS Geluveld was wellicht de spreek woordelijke druppel”, aldus sportief coördinator Yannick Platteuw.

“We zijn verrast door zijn beslissing, want als bestuur zijn we altijd heel begripvol geweest wanneer het team minder presteerde. De ploeg kampt al het hele seizoen met heel veel blessures en dan kan je de trainer niet met de vinger wijzen wanneer de prestaties tegenvallen. Patrick is een ambitieuze trainer die voor zichzelf het veroveren van een eindrondeticket als doel had gesteld. We begrijpen dat hij door de huidige gang van zaken heel ontgoocheld is.”

Voorlopig wordt T2 Xavier Deleu hoofdcoach. “Xavier kent het huis en weet als geen ander wat mogelijk is. We gaan niet overhaast op zoek naar een vervanger voor Patrick Van Hoof. Paniek is een slechte raadgever en we willen nu in de eerste plaats dat de rust binnen de ploeg terugkeert. Het is nu aan de spelers om hun verantwoordelijkheid te nemen”, besluit Platteeuw. (PDC)