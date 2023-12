T1 Nico Gillewy na amper drie weken alweer weg bij VV Tielt: “Gebrek aan respect bij sommige spelers”

De malaise bij VV Tielt blijft duren. Sportief loopt het dit seizoen voor geen meter en de tweede provincialer mag nu al voor de zesde keer in anderhalf jaar tijd op zoek naar een nieuwe trainer. Nico Gillewy, die nog maar net Ronny Houben opvolgde als T1, gaf er amper drie weken na zijn aanstelling immers al de brui aan.

Het enthousiasme waarmee Gillewy in het Tieltse avontuur sprong, verdween al snel toen hij zag hoe het er echt aan toeging bij de club. “De ploeg staat op een degradatieplaats en als ze zich nog wil redden dan is de basisvereiste dat iedereen aan hetzelfde zeil trekt en dat iedereen er volledig voor wou gaan. Dat is bij VV Tielt totaal niet aanwezig. De meeste spelers menen het heel goed met de club, maar een ander deel heeft een totaal verkeerde mentaliteit. In die drie weken dat ik er trainer was, heb ik geen enkele keer de volledige kern samen gezien. Spelers komen gewoon niet naar de training en laten zelfs niets weten. Dat is een totaal gebrek aan respect. Bij anderen komt het voetbal op de tweede of derde plaats. Ik heb dat in heel mijn carrière nog nooit meegemaakt.”

“Machteloos”

“Ik startte met heel veel goesting, maar in zo’n situatie sta je als trainer machteloos. Je probeert op training dingen uit, maar de helft van de spelers is afwezig. Tja, dan houdt het voor mij op. Ik kan en wil niet werken op zo’n manier. Op een bepaald moment vroeg ik me echt af waar ik mee bezig was. De ontgoocheling is bij mij heel erg groot, niet alleen voor mezelf maar vooral ook voor de club. Het is ongelofelijk hoe die afgegleden is. Ik zie het eigenlijk maar op één manier goedkomen met VV Tielt en dat is door helemaal opnieuw te beginnen in vierde provinciale met de jeugd. De jongeren die vandaag noodgedwongen bij VV Tielt in de A-kern zitten, zijn immers totaal niet klaar om al meteen in tweede provinciale te spelen.”

Bezinnen

Door deze negatieve en confronterende ervaring overweegt Gillewy zelfs definitief te kappen met het trainerschap. “Voorlopig neem ik wat tijd om me te bezinnen, want als dit de realiteit is waarin ik nog als trainer aan de slag moet, dan hoeft het voor mij niet meer”, besluit hij. (GD)