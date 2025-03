SV Loppem (2A) blijft hopen op behoud

De Stormvogels zijn de verliezers van het weekend. Ettelijke staartploegen oogstten punten, maar de jongens van afscheidnemend coach Jens Constant bleven op hun honger zitten in Lichtervelde. Ze zijn nu in het bezit van de rode lantaarn.

Efram Vansuypeene was een van de sterkhouders die afgelopen kampioenschap met de grote trom werd binnengehaald. De titel werd behaald en SV Loppem vertrok langs de grote poort naar tweede provinciale. Met nog zes duels voor de boeg dreigt nu de terugkeer naar derde. Efram Vansuypeene blijft hopen. “Daar waar afgelopen seizoen alle ballen tussen het doelkader zoefden, slaat nu alles tegen. We verdienden minstens acht punten meer achter onze naam. Met mezelf gaat het ook niet zo goed, kwaaltjes steken de kop op. Ik bleef twee weken buiten strijd. In Lichtervelde draafde ik weer op, als kapitein dan nog wel. Het mocht niet baten. We kwamen nochtans op voorsprong op slag van rust. Gedurende de laatste twintig minuten kregen we weer het deksel op de neus.”

Keerzijde

“Ach, ik weet ook wel dat de meeste ploegmaats andere oorden opzoeken. Ook onze coach vertrekt. Of ik nog verder voetbal, staat in de sterren geschreven. Ik tel namelijk al 34 lentes hé. Zes verenigingen contacteerden me al, ik heb nergens toegezegd. Laat me eerst proberen mijn huidige uitdaging te halen: het behoud verzekeren. Dat zou voor velen een subliem afscheidsgeschenk betekenen. Misschien hebben we de reeks wat onderschat. Er is een enorm verschil tussen derde en tweede provinciale. Nochtans heb ik al ettelijke watertjes doorzwommen. Kanegem, Waregem, tot aan de beloften, Petegem in vierde nationale: dat was telkens een serieus niveau. Na Mandel en Gullegem arriveerde ik bij Loppem en kreeg waarvoor ik gekomen was: een ambitieus geheel dicht bij huis dat wilde promoveren. Nu zien we de keerzijde van de medaille. Dat overkomt blijkbaar veel ploegen die stijgen uit derde provinciale. Nu wacht ons de derby tegen Jabbeke. We kunnen nog wel een paar ploegen inhalen, als we er rotsvast in geloven.” (JPV)

Zondag 16 maart om 15 uur: Stormvogels Loppem – KSV Jabbeke A.