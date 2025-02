Stijn Metsu (VV Koekelare – 2A): “Niet bezig met titel”

Mengt VV Koekelare zich in het titeldebat? Zaterdag staat een trip naar leider Veurne op de kalender, een week later de inhaalmatch bij Ingelmunster. Met twee zeges nadert Koekelare tot op één punt van Veurne en maximum twee van Oudenburg.

“Dat leeft niet in onze kleedkamer”, beweert doelman en trainer Stijn Metsu. “Het is geen doel op zich. Veurne en Oudenburg zijn de twee beste ploegen van de reeks. Zij zullen onder elkaar uitmaken wie kampioen wordt. We gaan natuurlijk wel proberen om in Veurne voor de verrassing te zorgen. We zijn aan een hele goeie reeks bezig, want negen speeldagen ongeslagen. Die flow willen we zo lang mogelijk aanhouden. Een eindrondeticket willen we wel.”

VV Koekelare kan op zaterdag 1 maart zekerheid krijgen over deelname aan die nacompetitie. “De inhaalmatch bij Meulebeke is voor ons speciaal”, weet Metsu. “Als we daar winnen, pakken we de tweede periode. Die partij is voor ons een finale. De periode pakken zou een mooie beloning zijn. En leuk voor onze groep dat we dit soort matchen kunnen spelen.”

Maar eerst Veurne. In de eerste helft van de thuismatch tegen Ingelmunster (3-2) vielen Jarno Deceuninck (spierblessure) en Tibe Verhelst (ribben) geblesseerd uit. “Afwachten of we hen recupereren”, blikt Metsu vooruit. “In Veurne wordt het een hele moeilijke match. Die ploeg heeft een goeie mix van ervaring en jeugdig talent. Mannen als Dante Blanckaert, Luca Baekelandt en Dayne Clarebout zijn sterke spelers. Zij kunnen gerust een reeks hoger mee.”

Subtopper

Aan eerste provinciale denkt VV Koekelare (nog) niet. De club gooide zich op de transfermarkt en trok voor de A-ploeg doelman Michiel Decleir (Ruddervoorde), Louis Van Paemel (Blankenberge), Jordy Crombez (D.Brugge), Milan De Baes en doelman Wout Jacobs (Torhout), Tybe Gevaert, Arthur Bolle en Michel Vandenbussche (KVDO) aan. Stijn Metsu stopt, Jarne Ledeine trekt naar KVDO, Aäron Verschaeve naar Veldegem, Karel Laekeman naar Lombardsijde. “Het huiswerk is af”, besluit Metsu die volgend seizoen met Jude Vandelannoite de A-ploeg blijft leiden. “Ik vermoed dat we gewapend zullen zijn om minstens een subtopper in tweede te zijn.” (HF)