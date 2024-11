Stijn Metsu depanneert als T1 bij VV Koekelare: “Met steun van Jude Vandelannoite”

Na het ontslag van Steve Swaenepoel dokterde VV Koekelare een tijdelijke oplossing uit. Doelman Stijn Metsu (33) neemt bij de tweedeprovincialer de touwtjes in handen en krijgt ondersteuning van ex-profvoetballer Jude Vandelannoite (51). Vorige week donderdag, 48 uur voor de thuismatch tegen Dosko St-Kruis, werd een noodoplossing gevonden.

“Voor de partij tegen Dosko nam ik samen met Yves Carette, trainer van onze B-ploeg, de coaching over”, verduidelijkt doelman Stijn Metsu. “Yves zijn zoon Tymothy hoort tot de A-kern. Hij had ons al diverse keren zien spelen. En onze B-ploeg was het voorbije weekeinde vrij. Dus nam Yves tijdens de match de coaching voor zijn rekening.”

Trainersambitie

Deze week keert Carette terug naar de B-ploeg in vierde. Sedert dinsdagavond leiden Stijn Metsu en Jude Vandelannoite de trainingen van de A-kern. “Jude zag het nog niet zitten om tegen Dosko Sint-Kruis te coachen omdat hij de ploeg niet kent. Dus is hij deze week van start gegaan. Jude was al eens één of anderhalf jaar T2 bij VV Koekelare. Ik had nog contact met hem, want hij woont in Oostende. Hij was bereid de samenwerking aan te gaan.”

Wat betekent dat Metsu zaterdagavond uit bij Diksmuide B het doel van Koekelare verdedigt en dat Vandelannoite negentig minuten zal coachen. “Een voorlopige oplossing”, bevestigt Metsu. “Het bestuur gaat rustig op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Indien de huidige noodoplossing een succesformule blijkt, kunnen we misschien doorgaan.”

Sowieso is Metsu bezig aan zijn laatste seizoen onder de lat. Hij trad al toe tot het bestuur en is trainer van de U8 van VV Koekelare. “Ik heb de ambitie om trainer te worden, maar dit scenario had ik niet in gedachten”, geeft hij toe. “Ik had eerder gedacht ervaring op te doen als T2 bij het eerste elftal of als T1 van onze B-ploeg.” (HF)

Zaterdag 30 november om 19.30 uur: KSV Diksmuide B – VV Koekelare.