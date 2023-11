Stijn Desmet rijdt subliem parcours met Jong Male VV (2A): “Wij zijn titelfavoriet nummer één”

Door het puntenverlies van eerste achtervolger KFC Heist bij Dosko Sint-Kruis vergroot leider Jong Male de voorsprong tot vier eenheden. De periodekampioenen maken zich nu op voor de thuismatch tegen de buren uit Lissewege.

In het coronajaar kwam Stijn Desmet als T1 naar Jong Male. Hij oogstte altijd successen, promoveerde twee kampioenschappen geleden via de nacompetitie naar tweede provinciale en afgelopen seizoen bereikte hij net niet de hoogste provinciale reeks na de uitschakeling tegen Koekelare. “Tot op heden was promotie naar de hogere reeks geen doel op zich. Vorig seizoen eindigden we de reguliere competitie als vierde, nu willen we beter doen. Niets meer en niets minder. Zoals de zaken er momenteel evenwel voorstaan zijn we inderdaad titelfavoriet nummer één, daar moeten we niet flauw over doen. Anderzijds, de voetjes moeten op de grond blijven, anders verdwijnt de bonus als sneeuw voor de zon.”

Werken in alle rust

“Graag zou ik de voorsprong vasthouden tot aan de winterstop. Gelukkig beschikken we over een uitgebreide en getalenteerde kern. Je mag niet vergeten dat ik pakweg negen smaakmakers niet kon selecteren voor de topper in Oudenburg. Na Lissewege treden we opnieuw thuis aan, tegen nummer drie Veurne. Daarna volgen met Diksmuide B, Lichtervelde en Snaaskerke drie rivalen die graag zo vlug mogelijk een veilige plaats willen innemen en altijd moeilijk te bekampen worden. In het verleden verloren we overigens dikwijls in topduels, nu is dit veranderd, we beschikken over meer maturiteit. Als ik mijn spelerskern in ogenschouw neem, dan ben ik overtuigd dat we ook in eerste provinciale zouden meedraaien. Ons vlaggenschip verdient een dikke pluim, zowel qua talent als qua inzet en samenhorigheid. Elke positie is dubbel bezet. De sportieve staf wordt op geen enkel moment onder druk gezet. Mijn assistent Kenneth Dhondt en ikzelf werken in alle rust. Mocht ik erin slagen te promoveren, dan zou dat de tweede keer in drie jaar tijd zijn. Net dat is de verdienste van de hele vereniging, van de lijntjestrekker tot het hoogste bestuurslid. Iedereen is trots deel uit te maken van Jong Male VV.” (JPV)

Zondag 19 november om 15 uur: Jong Male VV – KFC Lissewege A.