Stijn De Deygere (KVK Westhoek – 2A) wil in schoonheid vertrekken: “Het is beter om nu eerlijk te zijn”

Na Zwevezele moest Westhoek naar Ninove. Ondanks een verdienstelijke wedstrijd bleek ook Ninove een maatje te sterk voor Westhoek. “Nu volgen cruciale wedstrijden”, weet Stijn De Deygere.

Voor de wedstrijd tegen Zwevezele had Stijn De Deygere (36) al te kennen gegeven dat het zijn laatste seizoen bij VK Westhoek zou zijn. “Zolang ik voel dat het gaat, blijf ik actief”, vertelt De Deygere, die leerkracht Lichamelijke Opvoeding is.

“Westhoek vroeg me om bij te tekenen. Qua fysiek denk ik dat ik het nog een seizoen zou aankunnen, maar op familiaal vlak wordt het wel iets moeilijker. Ik woon in Roeselare. De afstand naar Ieper is toch een halfuur rijden. Drie trainingen per week wordt te veel. Thuis heb ik nog drie kleine mannen rondlopen.”

“Het wordt wat te druk, temeer omdat mijn vrouw een heel drukke job heeft. Ik verkies in schoonheid afscheid te nemen. Het is beter om eerlijk te zijn, dan dat men zegt ‘het is beter dat je stopt’. Ik heb er rustig over nagedacht en heb besloten om het volgend seizoen iets rustiger aan te doen.”

Een groot verlies

Coach Bruno Debo stelde Stijn De Deygere tegen Ninove niet op, wat inhield dat er een routinier ontbrak. “Er komen belangrijke wedstrijden aan, te beginnen met de thuiswedstrijd zondag tegen Dikkelvenne. Met Stijn De Deygere wou ik geen risico’s nemen. De wedstrijd tegen Dikkelvenne moeten we zeker winnen, want nadien volgen er uitwedstrijden tegen Oudenaarde en Harelbeke. Zondag kan ik opnieuw een beroep doen op Diakho en doelman Dannel. Ook Stijn De Deygere zal dus van de partij zijn”, aldus Debo die het vertrek van De Deygere na dit seizoen betreurt maar begrijpt.

“Het is een speler met de juiste mentaliteit die respect afdwingt. Ik had Stijn voorgesteld om wekelijks nog twee keer te komen trainen, maar Stijn wil geen voorkeursbehandeling. Hij verlaat eind dit seizoen Westhoek om vermoedelijk op provinciaal niveau bij Zwevezele te spelen. Zijn vertrek zal een groot verlies zijn, maar ik respecteer zijn beslissing.”

“Ik weet wel dat Stijn zich de resterende wedstrijden zal inzetten om het behoud van Westhoek te verzekeren. Overigens is er geen paniek in de ploeg. We brengen goed voetbal maar de afwerking laat soms te wensen over. Het gebrek aan efficiëntie heeft ons al veel punten gekost.”

(EG)