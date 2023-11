Stevens (KFC Lissewege – 2A) bijt van zich af in eerste seizoen

Ondanks een pandoering tegen staartploeg Diksmuide B blijven de jongens van Jenko Borrizee binnen de top vijf meedraaien. Wegens blessures en schorsing ontbraken vijf smaakmakers. Thomas Stevens krijgt regelmatig zijn kans bij het basisteam in tweede provinciale. Zo mocht hij opnieuw starten in Diksmuide.

“Ik heb echt mijn best gedaan. Het is raar. De week voordien winnen we met 6-1 tegen Tielt, de voorlaatste, en nu krijgen we er vijf tegen op bezoek bij een ploeg die amper één plaats hoger gerangschikt staat. We weten wat ons te doen staat.”

“Zondag komt met Veurne de nummer drie op bezoek. Het heeft vier punten meer dan wij. Misschien kunnen we de kloof dichten. Of ik erbij zal zijn? Daarover beslist de trainer. Onlangs ben ik op reis geweest. Bij mijn terugkeer moest ik bij de B-ploeg spelen. Dat lijkt me logisch. De week erop moest ik verstek geven wegens griep. En tegen Tielt verving ik al na tien minuten de geblesseerde Kenzie Schip. In de plaats van zo’n kanjer komen is niet simpel, maar ik heb mijn plan getrokken. In Diksmuide was ik erbij vanaf de aftrap.”

Hoger niveau

“Ik ben beginnen voetballen bij de jeugd van Moorslede”, vertelt Thomas. “Toen ik elf was, probeerde ik het bij Roeselare. Maar toen verhuisden we met ons gezin naar Blankenberge en sloot ik me aan bij Sporting Club. In het begin maakte ik deel uit van de A-kern, maar na een tijdje werd ik ingedeeld bij de groep die uitkomt in vierde provinciale. Daar stond ik wel iedere keer aan de aftrap. Bij het begin van het seizoen heb ik dan voor Lissewege gekozen, omdat ik eens wilde proberen op een hoger niveau.”

“Onze T1 geeft mij wel vertrouwen, en dat is natuurlijk fijn. Normaal speel ik links of rechts op de flank, aanvallend, maar ik heb ook al eens moeten depanneren als rechtsachter. Nu, als ik er maar bij ben. Laat me maar doorgroeien en leergeld betalen. En wat onze ploeg betreft: de top vijf zou fantastisch zijn, toch?” (JPV)

Zondag 12 november om 15 uur: KFC Lissewege A – KSV Veurne A.