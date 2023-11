Steven Cortvriendt voetbalt al ruim 20 jaar bij KFCL (2A)

Het aantal voetballers dat hun club gedurende hun hele carrière trouw blijft, is heel dun gezaaid. Niettemin loopt er bij KFC Lichtervelde iemand rond die van plan is om altijd te blijven spelen bij de club waar hij vele jaren geleden voor het eerst zijn voetbalschoenen aanbond. Steven Cortvriendt (28) doorliep er alle jeugdreeksen. Inmiddels is hij al enkele jaren een vaste waarde in de verdediging. “Ondertussen loop ik hier al meer dan 20 jaar rond en ken ik zo goed als iedereen. Ik woon ook in Lichtervelde en kan bijna te voet naar de training komen. Ik voel me hier thuis en zie geen enkele reden waarom ik naar een andere club zou verhuizen. Het is niet dat ik elk jaar tien aanbiedingen krijg, maar ik heb toch al enkele keren een mooi aanbod naast me neergelegd.”

Op het einde van het eerste periodekampioenschap staat het team van Steven Cortvriendt met 13 punten op een mooie achtste plaats. “Het loopt goed dit jaar en dat is een leuke vaststelling. Eigenlijk hadden we zelfs nog wat meer punten kunnen sprokkelen, maar we staan momenteel gerangschikt waar we thuishoren. In de komende weken moeten we het opnemen tegen de betere ploegen van de reeks en dan is het goed om wat overschot te hebben. Zo kom je niet onmiddellijk in degradatiegevaar.”

Zaterdag gaan de jongens van coach Dany Couvreur op bezoek bij KWS Houthulst, dat vorig weekend met forfaitcijfers afgetroefd werd door leider Jong Male. “KWS Houthulst is een stevige ploeg, maar ze verkeren de jongste weken in mindere doen. Misschien kunnen we voor een verrassing zorgen en onze plaats in de linkerkolom nog wat verstevigen.”

Zaterdag 11 november om 19 uur: KWS Houthulst A – KFC Lichtervelde.