Steve Stellamans houdt eer aan zichzelf

Twee seizoenen geleden loodste Steve Stellamans KSV Jabbeke naar eerste provinciale. Achteraf bekeken zou men mogen gewagen van een vergiftigd geschenk. Het behoud werd niet gerealiseerd. Dit kampioenschap verwachtte iedereen een remonte en een rol in de kop van de klassering.

Het verliep anders. De jongens van Steve Stellamans prijken in de kelder van de klassering. Een maand geleden interviewden we de hoofdcoach. Toen had hij 3 op 15 gehaald. Maar Steve bleef volhouden dat hij de groep uit de moeilijke periode zou loodsen. Na de recente wedstrijd tegen Lichtervelde, die op 2-2 eindigde, gaf hij zijn ontslag bij voorzitter Chris Bourgois. Na dit duel, daags voor zijn vertrek dus, gaf hij tekst en uitleg.

“We komen 2-0 voor en missen vijf kansen, los voor de keeper. Na de rust presteren we onherkenbaar zwak en geven alles uit handen.” Nadat Steve Stellamans zijn ontslag had ingediend reageerde hij als volgt. “Er was één grote reden om verder te gaan: de goesting en de passie voor het spelletje. Helaas zijn er op vandaag meer redenen om te stoppen.”

Beterschap

“De combinatie met mijn job werd ook zwaarder en de jongste weken zijn er op en naast het veld te veel zaken gebeurd waar ik mij moeilijk in kon vinden. KSV Jabbeke is belangrijker dan mijn persoon, vandaar deze drastische beslissing. Ik heb er negen fantastische jaren beleefd, voortaan ga ik als supporter Van KSV door het leven.”

Nochtans was er de voorbije weken beterschap te merken in de resultaten. Sinds half september werd gewonnen tegen Eendracht Hooglede en verloren tegen Jong Male. Verder werd vijf keer gelijk gespeeld. Voorzitter Chris Bourgois moet nu denken op korte termijn. “Met Steve Stellamans neemt een sublieme mens afscheid. Na al die jaren bouwden we een band op die nooit verbroken kan worden. Toch moeten we de beslissing van Steve respecteren. Hij had het gevoel de groep niet meer mee te krijgen met zijn denkpiste. Hij had gehoopt op stevige resultaten en bleef beweren dat er voldoende talent in de groep zit. Trouwens, wij bleven geloven in Steve, hij zat niet op de wip. Hij bleef zich ongetwijfeld dag en nacht afvragen waarom hij zijn groep niet op de rails kreeg. Maar goed, ik ben verantwoordelijk voor KSV Jabbeke, dus kijken we vooruit. We evalueren momenteel een aantal kandidaten en voorlopen neemt T2 Danny Deputter over. Hij zal ons coachen in Snaaskerke. Binnen de kortste tijd moet een opvolger voor Steve Stellamans de fakkel overnemen.” (JPV)