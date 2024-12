Sterkhouder Maxim Stellamans wordt gemist bij KSV Jabbeke: “In het nieuwe jaar zo snel mogelijk weer voetballen”

Midden november pakte KSV Jabbeke uit met een stunt door Meulebeke af te troeven. Vervolgens sprokkelde coach Bart Van Hecke nul op negen tegen de toppers Veurne, Ingelmunster en Oudenburg. Alle voornoemde ploegen prijken in de top vijf van de klassering.

Maxim Stellamans is een stevige sterkhouder die zwaar wordt gemist. Hij genoot zijn opleiding in Varsenare en trok vervolgens naar Jabbeke, waar hij al vier seizoenen in de basisploeg aantreedt. “Thuis tegen Hooglede werd ik het slachtoffer van een scheur van drie centimeter in de hamstring. In volle sprint voelde ik die typische pijnscheut. Mijn revalidatie verloopt op schema, maar voor nieuwjaar kom ik niet meer aan bod. De prognose luidt: nog drie weken zonder bal. Trouwens Larsen T’Jonck is evenzeer buiten strijd. Vooral voor coach Bart Van Hecke vind ik dat echt jammer. Drie weken op rij verliest hij en ik kan hem momenteel niet helpen. Die prachtmens verdient dat niet. Je weet dat ik fan ben van hem. Hij laat ons heel modern voetballen en klaagt nooit.”

Gevaarlijke trip

“Hopelijk kan ik in het nieuwe kalenderjaar meteen mijn diensten aanbieden. We kregen alle toppers naeen, ik moest verstek geven, en nu volgt nog een gevaarlijke trip naar Daring Brugge. Die hekkensluiters zijn absoluut niet te onderschatten en verloren maar nipt in Loppem. Sören Maenhout debuteert als coach voor eigen publiek. Oppassen dus! Wij kunnen ons in feite nog weinig puntenverlies veroorloven als we het seizoen niet willen eindigen zonder ambities. Trouwens, kijk eens naar Loppem: de buren prijkten helemaal onderin maar na de recente negen op negen komen ze op vijf eenheden van ons”, aldus Maxim.

“We beschikken over een zeer degelijk geheel, kunnen putten uit onze nieuw opgerichte B-ploeg, maar te veel letsels nekken ons. De maand januari boezemt me trouwens ook wat schrik in: het is dan examenperiode. Natuurlijk laten de meesten hun te behalen diploma primeren. Maar kom, match na match. Nu wacht ons de klip Daring Brugge op het Tempelhof.” (JPV)