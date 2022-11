Stef Vanhecke (SV Moorslede – 2A) wil derby winnen: “Eindelijk eens breken met de traditie”

Tweedeprovincialer SV Moorslede pakte vorig weekend met een glansprestatie uit. Het versloeg het tweede geklasseerde Bissegem met duidelijke 0-4-cijfers. Doelman Stef Vanhecke speelde zich in de kijker met enkele miraculeuze reddingen en kon voor de tweede week op rij de nul houden.

Het vertrouwen bij de 28-jarige Hoogledenaar is groot. “Vooraf wisten we dat Bissegem geen hapklare brok was. De Kortrijkse ploeg is immers een van de uitgesproken titelkandidaten. In het begin hadden we het moeilijk, maar toen ons tweede doelpunt viel kort na de pauze zag je hun kopjes naar beneden gaan. Dit verklaart ook de eindscore.”

“Zelf ben ik ook heel blij opnieuw de nul te hebben gehouden voor de ploeg. Dit sterkt ook mijn persoonlijk vertrouwen. Bedoeling is nu om de positieve tendens door te zetten in de thuiswedstrijd tegen Beselare.”

Niet onderschatten

Leeft deze derby extra? “Toch wel, zeker doordat de traditie wat tegen zit bij ons. In de vorige confrontaties verloren we bijna altijd, hooguit was er een gelijkspel. Nu we in een betere periode verkeren willen we ervan profiteren om met de negatieve traditie te breken. Bij deze is Beselare gewaarschuwd. Laat wel duidelijk zijn dat we de tegenstander niet onderschatten, want elke week vallen er wel verrassingen te noteren in onze reeks.”

Zal coach Renzo Demeulenaere zijn toverhoed moeten boven halen bij de opmaak van de wedstrijdselectie? “Er zijn slechts twee geblesseerden. Carl Terryn ontbreekt als sinds vorig jaar en ook topschutter Ismaila Samba ontbreekt nog, maar de vervangers doen het uitstekend. Hun afwezigheid mag dus zeker geen drogreden zijn om zaterdag minder te presteren”, besluit de arbeider. (SBR)