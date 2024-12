Sören Maenhout is de nieuwe T1 van Daring Brugge: “Perfect mogelijk om het behoud te verzekeren”

Op woensdag 4 december bereikte Sören Maenhout een akkoord met Daring Brugge om het vlaggenschip als T1 te leiden voor minstens anderhalf seizoen. Meteen na de overeenkomst stevende Sören naar Michael Hollevoet om samen het superbelangrijke duel tegen Loppem voor te bereiden, dat wordt gespeeld op zondag 8 december.

Sören Maenhout en Michael Hollevoet kennen elkaar zeer lang. Ze zijn ervan overtuigd operatie redding tot een goed einde te kunnen brengen. Sören Maenhout had als speler een gouden traptechniek. Wegens knieperikelen hing hij in Dudzele de schoenen aan de haak en nam de taak op van assistent bij Dany Couvreur. Toen laatstgenoemde vertrok, kreeg Sören in Dudzele de eindverantwoordelijkheid. “Mijn eerste maanden als hoofdcoach verliepen in een rollercoaster. We verbaasden iedereen, ook onszelf. We pakten uit met een meer dan verdienstelijk seizoen. Toen voorzitter Johnny Deryckere naar Frankrijk vertrok, ging ik door als eerste in bevel. In het huidige kampioenschap stopte ik na de 5-2 pandoering in Westkapelle. Slechts een paar dichte vrienden kennen de echte oorzaak van mijn vertrek, ik keer er niet meer op terug.”

Operatie redding

“Toevallig volgde ik het duel van Daring Brugge in Eernegem, ik had nochtans andere plannen. Die match werd halfweg gestaakt, maar toen al werd ik gecharmeerd door een talentrijk geheel. Hoe gek dat ook mag klinken. De daaropvolgende weken bleef ik de Bruggelingen volgen. Ik durf stellen dat ik de groep al zeer goed ken. En ja, ik diende mijn kandidatuur in. Als laureaat kwam ik uit de bus. Dit is een schitterend geschenk voor een voetbaldier als ik. We mogen hoe dan ook geen tijd verliezen, vandaar dat ik al in Loppem de hoofdverantwoordelijkheid op mij zal nemen. Met Michael Hollevoet beschik ik over een ideale assistent. Samen hebben we maar één opdracht: operatie redding. Pas als we enkele plaatsen stijgen, kunnen we verdere ambities uitspreken. Over het hoe en waarom van de rode lantaarn spreek ik me niet uit, mijn plan ligt klaar. Achteruit blikken heeft geen enkele zin. De jongens van het Tempelhof horen thuis in tweede provinciale. Vanaf het eerste moment wil ik alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Loppem op verplaatsing en Jabbeke A thuis zijn de resterende opdrachten voor Nieuwjaar. Dan hebben we wat tijd om accenten te leggen naar de terugronde toe. Het is perfect mogelijk om het behoud te verzekeren, als we allemaal achter die doelstelling staan. Daar wil ik voor zorgen.” (JPV)