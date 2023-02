SK Westrozebeke (2A) klaar voor topper: “Stilaan dromen over meer”

Bij SK Westrozebeke zijn ze meer dan tevreden over hun seizoen tot dusver in de competitie. Ze kunnen er zelfs stilaan van meer beginnen dromen en daarvoor is de topper tegen leider Zonnebeke komend weekend héél belangrijk.

“We gingen zeker tekenen vóór het seizoen om op deze plaats te staan”, opent de 29-jarige flankverdediger Maxime Vanhaecke uit Roeselare die in hoofdberoep als service-representitive werkt bij Coca-Cola en foto- en videograaf is in bijberoep. “We wilden meedingen voor de linkerkolom. Door de plaats waar we nu staan mogen we stilaan beginnen dromen over meer. Daar zal komend weekend heel belangrijk voor zijn, tegen de leider. We kunnen sowieso elke ploeg van de reeks aan en we hebben een thuisreputatie te beschermen. Zonnebeke verloor vorige week van Nieuwkerke dus zullen ze als gebeten honden op het veld staan. Het is aan ons om die hond te temmen”, knipoogt Maxime.

“Omdat de top zes nog op een zakdoek staat, kan het nog alle kanten uit. Maar we hebben de ploeg en de mentaliteit om iets moois neer te zetten dit seizoen. Tegen Zonnebeke moeten we wel Jarne Muylle missen wegens schorsing. Centrale middenvelder Mohammed El baghdadi en flankverdediger Jeroen Vandenbussche keren dan weer terug uit schorsing.”

“Het is nu mijn zevende jaar bij Westrozebeke maar ik heb besloten dat dit mijn laatste wordt voor SKW. Ik heb nog nergens getekend voor volgend seizoen. Ik ben de club heel dankbaar voor de afgelopen zeven jaar en dit jaar heb ik een keuze tussen het hart en het verstand moeten maken. Ik vind het jammer dat ik afscheid moet nemen van ‘de bende’, maar heb om sportieve redenen gekozen om volgend jaar andere oorden op te zoeken.” (RV)

Zondag 5 februari om 15 uur: SK Westrozebeke – SC Zonnebeke.