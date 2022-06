SK Snaaskerke (2A) klaar met huiswerk voor seizoen 2022-2023: Nieuwe trainer en elf nieuwkomers

SK Snaaskerke wist het behoud in tweede provinciale te verzekeren en nam afscheid van trainer Wim Crabeels. Begin juni is de club al klaar met het huiswerk voor volgend seizoen.

Vrijdagavond werd Bredenaar Didier Crombez voorgesteld als nieuwe trainer aan de spelersgroep A en B. Zeven van de elf nieuwkomers waren aanwezig en het volledig oefenprogramma werd bekend gemaakt. SK Snaaskerke is er al klaar voor!

De elf nieuwkomers zijn: Luca Mylle (WS Oudenburg), Jari Dewancker (VV Koksijde), Simon Decock (Adinkerke), Ronald Dhondt (Proven), Joan Quataert (Vamas Zandvoorde), Yentl Neuvroen (Aalter), Gillian Verhaeghe ( KM Torhout), Lennert Vernimmen (SV Oostkamp), Jayson Bruyneel (E. De Haan), Xavier Stanghé (KM Torhout), Tommy Heyrick (SV Diksmuide).

Trainer Didier Crombez is ook nieuw. “Na twee seizoenen zonder ploeg was de honger weer groot”, vertelt de Bredenaar, die drie jaar actief was bij VV Oostduinkerke. “Bij het eerste contact met het bestuur van SK Snaaskerke had ik direct een goed gevoel. Ik kom hier terecht in een familiale club, met een ervaren bestuur, dat van wanten weet. Op korte tijd hebben we samen de transfers én het volledig oefenprogramma uitgewerkt. Vandaag heb ik de volledige, jonge spelersgroep leren kennen. Van mij wordt verwacht dat ik de jongeren speelkansen geef, dat er een competitieve ploeg wordt gevormd en dat we vroeger op het seizoen, vroeger dan afgelopen seizoen, zekerheid kunnen verwerven over het behoud in tweede provinciale. We zullen er samen werk van maken, in de voorbereiding en tijdens het nieuwe seizoen!”

SK Snaaskerke speelt oefenwedstrijden tegen Bel. Kortrijk (22/7), SVD Kortemark (28/7), KWS Oudenburg (4/8), SK Eernegem (11/8), SV Veurne (18/8), SV Diksmuide (23/8).