SK Nieuwkerke trekt als leider naar KSK Geluwe

Met nog drie wedstrijden te gaan in de eerste periode staat SK Nieuwkerke nog steeds op kop in tweede provinciale A. Met matchen tegen ploegen uit de rechterkolom lijkt een eindrondeticket binnen handbereik. “Maar verder kijken we nog niet. Net als de voorbije jaren is hier niemand die over de titel spreekt”, vertelt Damy Hossey. “We genieten van elk moment dat we samen zijn. Hier is de sfeer optimaal, waardoor ik keer op keer met plezier kom trainen en spelen.”

Damy startte destijds met voetballen bij SK Nieuwkerke in de jeugdreeksen en trok vervolgens naar KBS Poperinge. Op een overstap naar Sparta Kruiseke na speelde hij de voorbije jaren steeds voor de ploeg van zijn dorp. De voorbije weken mocht hij al een paar keer invallen.

Reserven

“De kans is klein dat ik hier een vaste basisplaats zal krijgen, maar dat deert me niet echt. Door mijn blijvende inzet en aanwezigheid op training kan ik toch af en toe een wedstrijdje meepikken op dit niveau. En daarnaast kan ik nog steeds mijn wedstrijden spelen met de reserven.”

Dit jaar maakt trainer Eddy Verbeeck telkens zijn selectie voor de wedstrijd al op donderdagavond bekend na de training. “In tegenstelling tot de voorbije jaren gebeurt dat dus niet meer na de wedstrijd van de reserven. Voortaan sta je dus scherp aan de wedstrijd waarvoor je bent opgeroepen. Klein nadeel is dat de kans bestaat dat je negentig minuten lang op de bank blijft zitten, maar dat nemen we er dan maar bij.”

Drieluik

Met de wedstrijd tegen KSK Geluwe start nu voor de Nieuwkerkenaars een drieluik van ploegen die in de rechterkolom terug te vinden zijn. “Maar het is altijd gevaarlijk om die als gemakkelijke tegenstanders te beschouwen. Elke wedstrijd begint met 0-0 en duurt negentig minuten”, besluit Hossey.