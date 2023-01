SK Nieuwkerke (2A) zondag naar Moorseels kunstgras: “Bepalend voor rest van het seizoen”

Ook bij SK Nieuwkerke moesten de spelers zich deze week weer melden op het trainingsveld, want zondag wacht Moorsele. Sportief verantwoordelijke Danny Vandenberghe hoopt op zes op negen in het komende drieluik.

SK Nieuwkerke kende dit seizoen een vliegende start, maar de laatste acht matchen werd er niet meer gewonnen. Danny Vandenberghe ziet een logische verklaring. “We beschikken over 14 à 15 volwaardige kernspelers. Als er enkele spelers uitvallen door blessure of schorsing, dan zorgt dat voor een grote impact”, vertelt de sportief verantwoordelijke. “We hebben jonge spelers die hun best doen, maar vaak nog de nodige maturiteit missen. We botsen op zulke momenten op onze limieten. Bovendien werden we de laatste matchen met een keepersprobleem opgezadeld. Een speler en de keeper van de U17 moesten even depanneren. Ze hebben hun job gedaan, we kunnen hen niets kwalijk nemen.”

Zes op negen

Zondag trekt SKN naar het synthetische veld van KSV Moorsele. Die match werd normaal eind november afgewerkt, maar toen was er nog de WK-match België-Marokko. Moorsele verloor zijn laatste drie thuismatchen. “Hopelijk kunnen we er vier van maken, maar makkelijk wordt het niet. Het doel voor de komende drie matchen tegen KSV Moorsele, SK Beveren-Leie en KSK Vlamertinge is zes op negen. We zijn stilaan weer voltallig en dan is het zaak om punten te sprokkelen en uit de gevarenzone te blijven. Het zou doodzonde zijn als we na zo’n start waarbij we bijna de periodetitel pakten nog in de problemen zouden komen. In dat opzicht is de match van zondag bepalend voor de rest van het seizoen.”

Huiswerk

Intussen is Danny met de sportieve cel bezig aan het huiswerk van volgend seizoen. “Er komen een tiental nieuwe spelers, maar de namen kunnen we pas eind deze maand prijsgeven. Tegen dan zou het huiswerk afgerond moeten zijn. Trainers Eddy Verbeeck en Geert Broutin blijven aan boord en aan uitgaande zijde zien we het vertrek van Jess Malfait naar KSK Vlamertinge en Gilles Hamers. We nemen ook afscheid van sterkhouder Benny Cailliau. Hij stopt door werkomstandigheden.” (API)

Zondag 8 januari om 15 uur: KSV Moorsele A SK Nieuwkerke.