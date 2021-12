Simon Denys (KVC Ardooie – 2A) stopt: “Goesting is na die vele jaren weggeëbd”

In tweede provinciale A is KVC Ardooie de operatie redding ingezet. Onder bewind van coach Pieter-Jan Ghyselen verloor het nog niet, ook vorig weekend niet in de burenstrijd op KSKV Zwevezele B (1-1).

“Laat ons duidelijk zijn dat we er wel goed zijn weggekomen op het einde, maar alles bijeen is het gelijkspel gerechtvaardigd”, aldus doelman Simon Denys. “Dat betekent meteen dat we door de drie gelijke spelen en de winst op Tielt nu al een volledige maand ongeslagen zijn. Het is duidelijk dat ook hier de trainerswissel effect heeft. Er is opnieuw een goede samenhang in de groep.”

Toch blijft KVC Ardooie voorlopig de verrassing, in negatieve zin. “De club had in het tussenseizoen inderdaad zwaar geïnvesteerd in nieuwe spelers, zodat iedereen ons toch wel hoog inschatte. Elke kenner zag ons op z’n minst vlotjes in de linkerkolom meedraaien. Alles zat echter tegen vanaf de eerste competitieminuut en dat bleef duren tot in december, met de rode lantaarn als gevolg. Nu iedereen stilaan terug is, merk je dat op het veld. Het is nu natuurlijk jammer dat de competitie stopt door de feestdagen, maar we krijgen nog net iets meer tijd om ons voor te bereiden op de cruciale wedstrijd op 16 januari tegen het voorlaatst geklasseerde Loppem. Als we daarin met een overwinning kunnen uitpakken, zie ik ons nog een mooie terugronde draaien.”

Ondertussen zijn de gesprekken naar volgend seizoen toe ook bij KVC gestart. Bedoeling is om de kern zoveel mogelijk samen te houden. “Toch hoor ik dat een drietal spelers vertrekken en er ook enkele afhaken. Daar hoor ik zelf ook bij. Het is misschien nog vroeg op mijn 27ste, maar de goesting is volledig weggeëbd ondanks mooie periodes bij KFC Lichtervelde en KVC Ardooie”, besluit de bouwvakker uit Koolskamp.

Mathias Vackier, die maanden aan de kant stond met hartproblemen, is na Nieuwjaar weer inzetbaar. (SBR)