Simon Coppé blikt terug op eerste seizoenshelft van VV Tielt (2A): “In vind ons momenteel meer een counterploeg”

Op de laatste speeldag voor de winterstop won VV Tielt met 2-0 tegen KSK Snaaskerke en daarmee staat het team van trainer Cedric Renard nu op een elfde plaats met tien punten uit tien wedstrijden. “We zullen nog vol aan de bak moeten om op te schuiven in het klassement”, aldus Simon Coppé (28).

VV Tielt heeft een goed uitgebalanceerd team en heeft heel wat voetballend vermogen in zijn rangen, maar dit seizoen komt het er voorlopig nog niet echt uit. Ze staan amper drie punten voor KVC Ardooie, de laatste in de stand, terwijl de ambitie voor het seizoen de linkerkolom was en een plaatsje in de eindronde.

“Die ambitie is er nog steeds”, zegt Coppé. “Jammer genoeg kenden we een dramatische start, waardoor we eigenlijk al van bij de start van de competitie achterophinkten. De verwachte kentering is er wel wat gekomen, maar toch hebben we nog veel werk.”

Snelle spelers

De 0-1-thuisnederlaag tegen Ardooie begin december was een dieptepunt en ook een beetje typerend voor het seizoen van VV Tielt. “Zelfs had die match een uur langer geduurd, dan hadden we nog geen doelpunt gescoord”, gaat hij verder. “Ik heb het gevoel dat we tegen de betere ploegen ook veel beter voor de dag komen, want die willen meevoetballen. Van zodra er moet gebikkeld en geknokt worden in een soort pottekesstamp-partij, dan lukt het niet. In dergelijke matchen moeten we het spel maken en daar slagen we niet in. De trainer zal het allicht niet graag horen, maar ik vind ons momenteel veel meer een counterploeg. We hebben heel wat snelle spelers die komen enorm goed tot hun recht op de counter.”

Simon Coppé is de afgelopen jaren een vaste waarde bij VV Tielt, maar de afgelopen maanden zat hij behoorlijk vaak op de bank. “Mijn eigen seizoen evalueer ik voorlopig als middelmatig. In de vier jaar dat ik bij Tielt speel, ben ik gewoon om eigenlijk altijd te spelen. Dit seizoen zat ik naar mijn gevoel iets te vaak op de bank. Ik ben er wel altijd bij en als ik op de bank zit, dan ben ik steeds de eerste om in te vallen, maar toch pikt dat wat”, besluit hij. (GD)