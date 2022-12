Sebastien Leenknegt wordt nieuwe trainer van SC Zonnebeke (2A): “Meer lokale binding”

Volgend seizoen neemt Sebastien Leenknegt (33) het sportieve roer over van Ludovic Sieuw die na vijf seizoenen T1 wordt bij reeksgenoot Geluwe.

Sebastien woont in Ter Berken in Zonnebeke en is leerkracht LO aan de vrije basisscholen De Fontein uit Passendale en de Biesweide uit Beselare. “Ik had mij kandidaat gesteld en ik werd net zoals de andere kandidaten uitgenodigd door het bestuur voor een gesprek”, vertelt hij. “Dat verliep heel vlot en met onze visies zaten we op dezelfde golflengte. Ik kreeg ook de vrijheid om mijn ploeg samen te stellen voor volgend jaar. Het ligt in mijn bedoeling SC Zonnebeke een meer lokale binding te geven en ook meer mensen naar het terrein te brengen. De mooie kans die ik nu krijg als T1 wil ik met beide handen grijpen.”

Thuiskomen

Jozef Vangheluwe, woordvoerder van SC Zonnebeke, spreekt van een uitdaging. “Zowel voor de trainer als voor ons als bestuur is het een stap in het onbekende. We geven een kersvers trainer en oud-speler de kans en hopen dat hij slaagt. We geloven er in.”

Sebastien Leenknegt doorliep de jeugdrangen van SC Zonnebeke, maar speelde van zijn vijftiende tot zijn zeventiende bij KVK Ieper. Daarna kwam hij naar de vertrouwde stal terug en speelde als flankspeler in de eerste ploeg. Na nog een jaartje Woesten kwam er door een zware blessure een einde aan zijn voetballoopbaan. Hij behaalde het trainersdiploma UEFA B en ging bij SC Zonnebeke als jeugdtrainer aan de slag. Opnieuw trok hij een aantal jaar naar KVK Westhoek, waar hij de provinciale juniores onder zijn hoede had. Na een terugkeer naar Zonnebeke, waar hij de U17 trainde en coördinator werd, was hij de voorbije drie seizoenen aan de slag als T2 bij KFC Poperinge. Als nieuwe T1 van SC Zonnebeke is hij heel tevreden. “Het voelt echt aan als een thuiskomen. We gaan er met volle goesting tegen aan. Ik wil het bestuur en ook mezelf niet ontgoochelen.”