Scheidsrechter legt voetbalwedstrijd tussen SK Eernegem en Daring Brugge al na één helft stil: “Iedereen verbijsterd”

Scheidsrechter Victor Ceulemans (20) zette het duel tussen SK Eernegem en Daring Brugge in tweede provinciale A na 45 minuten stop. Waarom hij de match staakte, is niet helemaal duidelijk. De spelleider voelde zich plots (verbaal?) bedreigd.

“Ik zit 35 jaar in het voetbal: zoiets maakte ik nooit eerder mee”, reageert SKE-trainer Gino Moyaert. “De match was potig begonnen. Na twee minuten kreeg een bezoekende speler (Ruben Ballegeer, red.) reeds geel. Er volgden nog een aantal overtredingen, maar uiteindelijk verliep de partij vrij sportief. Op geen enkel moment zag ik vijandige toestanden.”

Rood

Toch viel kort voor de rust een rode kaart. Thuisspeler Cédric Strobbe werd uitgesloten. Di-Matteo Dobbelaere en bezoeker Jari Van Loo kregen geel. “Bij een vrije trap voor Daring Brugge”, gaat Moyaert verder. “Ik zag een speler van Daring iemand van mijn ploeg tegen de grond duwen. Bij dat incident leek de scheidsrechter lang te twijfelen. Ik zag hem toch naar zijn achterzak gaan en vermoedde dat een bezoekende speler rood zou krijgen. Vreemd genoeg werd onze Cédric Strobbe uitgesloten. Door de commotie troepten veel spelers van beide ploegen samen. Ik zou de beelden nog eens willen zien om goed te kunnen oordelen.”

Eernegem ging met tien verder. Halfweg stond het nog steeds 0-0. Op weg naar zijn kleedkamer besliste scheidsrechter Ceulemans plots om de match te staken. “Op het veld was de sereniteit helemaal terug, iedereen ging rustig richting z’n kleedkamer”, getuigt Gino Moyaert. “Ik stak vijftien meter achter de scheidsrechter het veld over. Wat er gebeurde heb ik niet gezien. Plots draaide hij zich om en floot drie keer. Match afgelopen. Collega Preben Verbandt en ik spraken tijdens de rust met hem. Ook de aanvoerders van beide ploegen probeerden hem te overtuigen verder te spelen. Het ging over iets wat een toeschouwer deed, maar niet over fysiek geweld. Wij waren bereid die persoon uit het stadion te zetten. De scheidsrechter bleef bij zijn standpunt en bracht de tweede helft niet meer op gang.”

Slim

Wat in beide kleedkamers op verbijstering werd onthaald. “Ik hoop dat wij niet worden gestraft voor iets waar we als ploeg niets mee te maken hebben”, besluit Moyaert. “Op het veld waren wij onze job aan het doen. Als club reageerden we verstandig en rustig op deze situatie. Hopelijk kunnen we deze wedstrijd verder afwerken.”

Gespuwd

Bezoekende coach Preben Verbandt liep vlak na de scheidsrechter de kleedkamers binnen en was formeel. “Een thuissupporter kafferde de scheidsrechter uit en spuwde hem in het gezicht. Ik twijfel niet en weet zelfs wie het is. De scheidsrechter weet het ongetwijfeld ook, want het was van dichtbij. Wel vraag ik me af of de groene tafel ons de logische 0-5-winst zal toekennen. Herspelen? Tja, er was al een thuisspeler uitgesloten hé, dan moet dit gebeuren met tien tegen elf toch?”