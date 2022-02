Sascha Lepoutre en KWS Houthulst A (2A) kennen een dipje: “Snel aanknopen met een overwinning”

Woudsport A ging afgelopen weekend met 3-2 onderuit op verplaatsing bij Stormvogels Loppem. De laatste overwinning van de Houthulstnaren dateert zo al van elf december vorig jaar. Een nieuwe poging volgt zondag op eigen veld tegen Beernem.

Met twee op achttien zaken ze steeds verder weg in het klassement en moeten ze opletten om niet in de degradatiezone terecht te komen. Sascha Lepoutre maakt zich niet onmiddellijk zorgen, maar beseft dat er dringend gewonnen moet worden. “We hebben nog zes punten voorsprong op de voorlaatste, maar er staan nog heel wat ploegen tussen ons. Zo’n vaart zal het dus allicht niet lopen. Maar we moeten dringend proberen om terug aan te knopen met een overwinning.”

Komend weekend staat voor de jongens van trainer Kevin Vanthourenhout opnieuw een verplaatsing op het programma. Dan trekken ze naar VV Cercle Beernem A. De 25-jarige Lepoutre verwacht een gelijkaardige wedstrijd als afgelopen weekend. “Ik denk dat Beernem en Loppem twee ploegen zijn die met elkaar te vergelijken zijn. Het zal opnieuw een fysieke slag worden. Op verplaatsing spelen we de laatste tijd ook vaak op erg zware velden, waarbij het sowieso knokken is. Gezien wij gewend zijn om onze thuiswedstrijden op kunstgras af te werken is het toch steeds aanpassen.”

Voor Houthulst lijkt het eindrondeticket helemaal weg. Ze volgen nu al op zeven punten van de nummer vier in het klassement. “Dat eindrondeticket waar we lang zicht op hebben gehad, is nu inderdaad ver weg. Daar moeten we nu niet meer aan denken. We moeten vanaf nu proberen om elke wedstrijd te winnen. Ik denk dat we de top zeven als doel moeten stellen.”

Verlengd verblijf

Lepoutre, die in het dagelijkse leven schrijnwerker is, heeft ondertussen zijn handtekening gezet voor een verlengd verblijf in Houthulst. “Na de voorbereiding op het seizoen, maakte ik even geen deel meer uit van de kern. Dat was een beslissing van de coach. Na een vijftal wedstrijden ben ik terug in de ploeg gekomen en sindsdien voel ik mij hier goed,” besluit Lepoutre die aan zijn tweede seizoen in Houthulst bezig is. (BP)

Zaterdag 26 februari om 19.30 uur: VV Cercle Beernem A – KW Houthulst A.