Sam Vanhee (KSV Veurne 2A): “We dwingen het geluk af”

KSV Veurne blijft winnen. De 1-0-zege tegen Bredene was de achtste driepunter op rij, waardoor groen-geel autoritair aan de leiding blijft. Komt er in Lichtervelde, de enige ploeg die dit seizoen Veurne al kon kloppen, een einde aan de zegereeks?

Flankverdediger Sam Vanhee bezorgde Veurne met zijn eerste competitiegoal van het seizoen een zuinige 1-0-thuisoverwinning tegen het stevige Bredene. “Een gelijkspel was misschien ook een terechte uitslag geweest”, geeft de doelpuntenmaker toe. “Maar zoals dat al heel het seizoen het geval is, gaven we amper iets weg. Zelf creëerden we ook weinig kansen, maar wel genoeg om één keer de netten te doen trillen.”

Sluipschutters

Het is een beetje het verhaal van heel het seizoen van KSV Veurne: met een stevige organisatie en een efficiënte voorhoede dwingt groen-geel op de belangrijke momenten het nodige geluk af. “De ballen vallen waar ze moeten vallen. We geven bijna niets weg en als je dan voorin een paar sluipschutters lopen hebt, dwing je dat geluk af. Het is misschien niet altijd met het mooiste voetbal, maar efficiënt is het wel.” “Wij hebben het grote voordeel dat we elke match zonder druk kunnen aanvatten. Onze ambitie was een rustig seizoen, dus daar zijn we al zeker met verve in geslaagd”, aldus de 29-jarige Leiselenaar, die best tevreden is over het niveau dat hij haalt. “Ik speel geen absoluut superseizoen, maar haal elke match wel een degelijk niveau.” Zondag maakt Veurne de verplaatsing naar Lichtervelde, de enige tegenstander waarvan het dit seizoen verloor. “Tegen de leider kan iedere ploeg wel wat meer”, besluit Sam Vanhee, die nog niet zeker weet of hij volgend seizoen nog bij het eerste elftal zal voetballen. “Ik blijf sowieso bij Veurne, maar ben niet zeker of ik de A-kern zal kunnen blijven combineren met het werk.” (SB)

Zondag 20 februari om 15 uur: KFC Lichtervelde – KSV Veurne.