Ruben Verstraete staat met KSV Veurne (2A) aan de leiding: “Niet beginnen dromen, maar hard blijven werken”

Ook na Nieuwjaar stoomt KSV Veurne gewoon door. Na een 1-2-zege in Club Roeselare blijft KSV met vier punten los aan de leiding staan. Ruben Verstraete blikt vooruit op de komst van Bredene.

“Na een snelle 0-2-voorsprong konden we in een moeilijke match het laken naar ons toetrekken. We wonnen andermaal dankzij onze uitstekende mentaliteit, om meters te blijven maken tot het laatste fluitsignaal”, blikt Ruben Verstraete nog even terug. “Op die manier lijken we gewoon op het elan van vóór Nieuwjaar door te gaan. Die 6 op 6 is heel belangrijk voor het vertrouwen.”

KSV Veurne blijft zo maar winnen en staat met vier punten voorsprong aan de leiding. “Waar dit eindigt? Geen idee”, lacht de 24-jarige Westendenaar. “Er zijn nog twaalf wedstrijden, dus moeten we het match per match bekijken. Ik kan je verzekeren dat het wel een heel leuk seizoen is, met een erg goeie sfeer. Dat komt natuurlijk mede door de goede resultaten op het veld, dus dat mag blijven duren.”

Ruime kern

“De groep die heel goed aan elkaar hangt en de mentaliteit op het veld zijn volgens mij de belangrijkste sleutels tot dit succes. We beschikken dit jaar over een ruime kern en iedere speler die een kans krijgt, wil die ook grijpen. Iedereen vecht voor elkaar. Als je daar trouwens eenmaal bovenin staat, wil je dat ook niet zomaar uit handen geven. Top vijf lijkt me sowieso mogelijk, maar over de titel moeten we nog niet spreken. We mogen niet beginnen dromen, maar moeten vooral hard blijven werken.”

De aanvallende middenvelder begon in juli als zelfstandig videograaf onder de naam Kondor productions. “Zo heb ik maandelijks opdrachten bij onder meer Club Brugge en BC Oostende, maar het probleem is dat dit vaak samenvalt met de wedstrijden van Veurne. Ik heb dus enkele matchen moeten missen, waardoor ik soms wat matchritme mis. Sinds mijn invalbeurt in Houthulst krijg ik echter weer veel vertrouwen van de trainer. Ik hoop daarop voort te borduren en mijn oude niveau weer te halen.”

Lastige match

Zaterdag komt KSV Bredene op bezoek. “Met Kurt Bataille heeft Bredene natuurlijk een heel ervaren trainer. Ik ken hem persoonlijk goed omdat ik onder hem mocht debuteren bij de eerste ploeg van Oostduinkerke. Het wordt leuk om hem terug te zien, maar het wordt vooral een lastige match”, besluit Ruben, die twee weken geleden bijtekende.

(SB)