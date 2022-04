Robin Van Tieghem en KFC Lichtervelde (2A) zo goed als zeker van behoud: “Plots doen we zelfs mee voor de derde periodetitel: leuke bijkomstigheid”

Met de steun van een bus vol meegereisde supporters trok KFC Lichtervelde de belangrijke derbyzege in Zwevezele over de streep. Het team lijkt zeker van het behoud en kan zelfs nog meestrijden voor de derde periode.

“In een gesloten match toonden wij ons als de meest efficiënte ploeg”, blikt centrale verdediger Robin Van Tieghem terug op de 0-2-zege in Zwevezele. “Als je in de opwarming een volle bus supporters ziet arriveren, zorgt dat wel voor wat extra druk, maar de fans zorgden voor extra steun en motivatie om de match tot een goed einde te brengen. Het was leuk om in zo’n sfeer te kunnen voetballen.”

Dankzij deze overwinning is Lichtervelde na een wisselvallig seizoen zo goed als zeker van het behoud. “Nu mag het niet meer verkeerd lopen”, knikt de 21-jarige Lichterveldenaar. “We doen nu zelfs plots mee voor de derde periodetitel, maar dat zien we eerder als een leuke bijkomstigheid. Het is al een paar keer ter sprake gekomen in de groep, maar we maken er geen concreet doel van. In functie van die derde periode spelen we zondag alvast een belangrijke match tegen Loppem.”

Dubbel gevoel

Robin maakte de overstap van de beloften van KM Torhout en is bezig aan zijn tweede seizoen bij Lichtervelde. “Er was me beloofd dat ik dit seizoen meer speelkansen zou krijgen dan vorig jaar, maar het is nog maar sinds de match tegen Kanegem van eind januari dat ik volop mijn kans krijg. Het is leuk om eindelijk een volwaardig deel van de kern te zijn.”

“Het jammere is wel dat ik van het bestuur te horen kreeg dat ik mocht uitkijken naar een andere ploeg waardoor ik bij Jabbeke tekende. Een halfuur nadat ik mijn handtekening had gezet, kreeg ik echter telefoon van Lichtervelde dat ze me toch nog wilden houden voor volgend seizoen. Het is dus met een dubbel gevoel dat ik binnenkort Lichtervelde zal verlaten.”

