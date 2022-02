Robin Degrande (KVP Gits – 4A) scoort enige treffer bij heroptreden: “Match per match bekijken, promotie blijft onze ambitie”

KVP Gits boekte zaterdag een belangrijke 0-1-zege bij JV Lo-Reninge in de strijd om promotie. Robin Degrande zorgde in de slotminuut voor de enige treffer en dat bij zijn comeback in het eerste elftal.

Middenvelder Robin Degrande (29) besloot vorig seizoen eind oktober om met onmiddellijke ingang te stoppen met voetballen. De combinatie met zijn gezin en werk was namelijk te tijdrovend, maar een andere jobinvulling en de liefde voor het spelletje deden Degrande op zijn stappen terugkeren.

Afgelopen zaterdag stond hij voor het eerst terug op het veld met het eerste elftal op Lo-Reninge. Een mooier scenario bestaat er wellicht niet, want in de slotminuut scoorde Degrande de enige treffer van de wedstrijd, een levensbelangrijke driepunter in de strijd om promotie.

“Het had eigenlijk al bij de rust 0-2 moeten zijn”, opent Degrande, actief als zelfstandig tekenaar in de metaalconstructie. “We waren duidelijk de betere ploeg, zij wilden niet meevoetballen. We misten een drietal grote kansen tot dat bevrijdende doelpunt in de slotminuut kwam.”

Een prima comeback dus in de kleuren van KVP Gits. “Al ben ik er nooit helemaal uit geweest, ik ben in die tussenperiode blijven spelen met de oude reserven. Maar ik merkte dat ik te veel de adrenaline van een competitiewedstrijd miste. Ze hebben me een aantal keer gebeld met de vraag of ik niet zou terugkeren, zoiets doet uiteraard deugd. Het is erg druk op mijn werk en ik heb met de trainer afgesproken dat ik zeker één keer per week kom trainen.”

Dicht op elkaar

De late driepunter brengt Gits tot op vijf punten van leider Ichtegem, zij gingen de boot in op KV Koksijde Oostduinkerke. “De leidersplaats is zeker nog haalbaar, we moeten nog thuis tegen hen spelen. Maar we moeten niet naar Ichtegem kijken, we moeten vooral kort achter ons kijken.”

Het klassement staat als een zakdoek op elkaar, het verschil tussen het tweede gerangschikte Gits en nummer zes Vleteren bedraagt slechts drie punten. “Zelf één keer verliezen en in het slechtste geval zak je vier plaatsen. Zondag wacht al één van die dichte achtervolgers: Langemark-Poelkapelle.”

“Ik kan er zelf niet bij zijn en we missen ook kapitein Dennis Vervelghe voor een tweetal maanden. Zij beschikken over een paar beslissende spelers zoals Camara, hun spits legde er weer drie tegen de touwen. We bekijken het match per match, maar onze ambitie blijft promotie.”

