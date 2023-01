Robbe De Clercq verlaat BS Geluveld (2A): “Ik hoop bij KEVC Beselare volop mijn kans te krijgen”

Voor BS Geluveld en KEVC Beselare start het voetbaljaar 2023 een week eerder dan initieel gepland. Zondag staat de inhaalwedstrijd tussen de buren op het programma. Robbe De Clercq, die volgend seizoen de overstap maakt van Geluveld naar Beselare, kijkt uit naar de wedstrijd.

“Het zal een heel interessante wedstrijd worden. Ik denk dat een derby altijd iets meer leeft dan een gewone competitiewedstrijd. We kunnen ook allebei de punten goed gebruiken. Daarnaast hoop ik me ook te kunnen tonen aan mijn toekomstige club”, opent De Clercq. Beide ploegen staan momenteel nog altijd in de degradatiezone en dus zouden drie punten meer dan welkom zijn. Toch vreest Robbe niet dat één van beide teams zich niet zal kunnen redden dit seizoen. “Momenteel speel ik voor Geluveld en dus geef ik me 100 procent voor die ploeg. Dit seizoen ga ik vol voor het behoud met Geluveld. Maar het zou natuurlijk jammer zijn mocht Beselare zakken. Ik hoop om volgend seizoen in tweede provinciale te kunnen spelen. Maar ik denk wel dat Beselare voldoende kwaliteit heeft om in tweede provinciale te kunnen blijven.” De overstap naar Beselare kwam er op vraag van de huidige trainer van BS Geluveld, Thierry Lemaire, die dezelfde transfer maakt. “De coach heeft mij gevraagd of ik een overstap naar Beselare zag zitten. Ik heb met hem gesproken over het project dat ze daar willen neerzetten en dat sprak mij onmiddellijk aan. Ze willen meer inzetten op jonge spelers uit de regio, dus hoop ik daar volop mijn kans te krijgen.” Ondanks het feit dat de 19-jarige Dadizelenaar in de eerste seizoenshelft vaak tevreden moest zijn met invalbeurten, is hij toch best tevreden over zijn huidige seizoen. “Ik voel zelf dat ik gegroeid ben in de loop van het seizoen. Elke keer als ik mocht invallen, kon ik wel iets betekenen voor het team. De laatste wedstrijd voor de winterbreak mocht ik starten. Dus ook nu zondag hoop ik het vertrouwen te krijgen van de coach. Al ligt die beslissing natuurlijk in zijn handen”, besluit de bewakingsagent.

Transfers

KEVC Beselare realiseerde naast Robbe Declercq al zeven andere inkomende transfers: Dwight Verfaillie en Jari Vermaut (beiden GD Ingooigem), Robin Lemahieu en Miguel Barbez (beiden BS Geluveld), Enzo Fidalgo Lopez (Winkel Sport), Gillian Schietaert (VV Tielt) en Justin Quenton (KVK Westhoek). (BP)

Zondag 8 januari om 14.30 uur: BS Geluveld – KEVC Beselare.