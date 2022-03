Robbe Beuselinck (SVD Kortemark A – 2A) blijft: “Mijn steentje bijdragen aan de ambities van volgend seizoen”

SVD Kortemark stopt volgend seizoen met de A-ploeg, maar wil het seizoen nog in schoonheid afsluiten. Robbe Beuselinck is een van de weinige spelers van de A-ploeg die volgend seizoen blijft.

“Hoewel we er inderdaad mee stoppen, hebben we met de A-ploeg niet het gevoel dat er niets meer te winnen of te verliezen valt”, verduidelijkt Robbe Beuselinck. “We willen graag op een mooie plaats in het klassement eindigen, dus is de motivatie zeker nog aanwezig. Dat toonden we bijvoorbeeld tijdens de derby op Lichtervelde. We willen nog het onderste uit de kan halen.” Met duels tegen Varsenare en op de slotspeeldag tegen Veurne kan SVD misschien ook nog scherprechter zijn in de titelstrijd. “Maar daar zijn we niet mee bezig. We willen gewoon elke match winnen. Ook die van zaterdag tegen Varsenare. Hoewel zij tweede staan, moeten we geen schrik van hen hebben. We zullen er voor de volle 100 procent voor moeten gaan, maar ik heb er wel vertrouwen in.”

Sfeer

De 22-jarige rechtsachter begon zijn carrière bij Kortemark en keerde na een tijdje bij KM Torhout terug toen de Kortemarkse B-ploeg werd opgericht. Hij is een van de enige A-ploegspelers die volgend seizoen bij Kortemark blijft. “Ik speelde eerder al bij de B-ploeg en het is een erg leuke groep. Er zijn ook wat ambities voor volgend seizoen en ik wil daar graag mijn steentje toe bijdragen. Ik hou ook gewoon enorm van de sfeer in Kortemark.” Robbe kreeg dit seizoen al geregeld zijn kans in tweede provinciale. “Ik zit al enkele jaren bij de A-ploeg, maar ik kreeg de voorbije seizoenen niet veel speelminuten. Dit seizoen is dat wel het geval en ik ben tevreden over mijn prestaties. Toch blijft het voor mij altijd knokken om mijn stekje in het team te verdedigen. Dit maakt me echter alleen maar beter”, besluit de flankverdediger uit Kortemark. (SB)

Zaterdag 26 maart om 19.30 uur: KFC Varsenare A – SVD Kortemark.