Redgy Sypré is kapitein en diepe spits van KFC Lissewege A (2A)

De jongens van Jenko Borrizee, al meer dan een decennium eerste in bevel achter ‘t Vaartje, hebben een prima start achter de rug. Na vijf duels prijken ze op een gedeelde tweede stek. Twee opeenvolgende thuisduels kunnen het puntengewin serieus aandikken. Oudenburg en Lichtervelde komen op bezoek.

Redgy Sypré telt 34 lentes en blijft een gesel voor de verdedigingen. De boomlange spits kopt ballen die razen met de snelheid van een kanonbal. “Regelmatig pik ik mijn goaltje mee. Beschouw me als een spits die dat ronde ding kan bijhouden en de maats in positie weet de brengen. Dit is hier mijn derde seizoen. Al een eeuwigheid ben ik bevriend met Francis Gobert en ik wilde mijn laatste jaren met hem voetballen. Wegens een blessure moest hij de schoenen opbergen. Hij is nu coach van onze tweede ploeg in vierde provinciale. Ik volg hem zoveel in kan, een prachtkerel gewoon!”

Ludo De Schepper

“Voor ik naar Lissewege kwam, maakte ik de glorieperiode mee bij Dosko Sint-Kruis. Aan de zijde van Stan Braem voetbalden we als een trein en promoveerden in twee seizoenen van de laagste reeks naar tweede provinciale. Dat is verleden tijd, al deed het nog wel deugd toen we op 10 september mijn ex-ploeg met 4-6 te grazen namen. De eerste wedstrijd van de competitie verloren we ongelukkig met 0-1 tegen Koekelare. Daarna volgden drie overwinningen op rij en zopas een puntendeling in Jabbeke. De concurrentie is serieus verscherpt en de oefensessies verlopen doeltreffend en aangenaam. T1 Jenko Borrizee is een vriend van ons allemaal, een sterke trainer en een meubelstuk in onze accommodaties. Hij kreeg er dit kampioenschap de assistentie bij van de ervaren Ludo De Schepper. Het klikt tussen die twee. Zelf moet ik iets meer recupereren dan vroeger na elke inspanning. Toch staat mijn besluit vast, nog één seizoen zal ik alles geven.”