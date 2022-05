Preses Philip Van Eeghem van KFC Heist (2A) hoopt op nieuw topseizoen: “Serieus versterkt, volgens onze normen”

Een drastische verjonging doorvoeren, bijna tien vaste waarden zien vertrekken, de eerste periodetitel winnen en pas sneuvelen tegen een sterk KSV Jabbeke. Voor KFC Heist stond de poort naar eerste provinciale op een kier, maar die kon niet open gebeukt worden.

Voorzitter Philip Van Eeghem, opvolger van de huidige burgemeester Piet De Groote, blijft een volksmens die op hoog niveau voetbalde en nog altijd de triatlonsport beoefent. Zijn huiswerk voor de kustformatie neemt flink wat tijd in beslag. De transfers mogen gezien worden: Simon Serlet (Kortemark), Pär Vervalle (KM Torhout), Brixenthe Ducoulombier (Knokke) en Declan Dewaele (Oostkamp). De eerste in bevel heeft de ontgoocheling over de niet-promotie al verteerd. “We werden in de halve finale van de nacompetitie met KSV Jabbeke geconfronteerd. Op verplaatsing slikten we 1-0, in eigen vesting kregen we er vier om de oren. Dan is de conclusie simpel: Jabbeke was beter!”

Flinke boost

“Als bestuur sloegen we een andere weg in en opteerden we voor jongeren uit de nabije omgeving. Ons enig objectief luidde: ons redden. We betwistten zowaar de nacompetitie. Eerste provinciale schrikte ons niet af, een sportman wil altijd zo hoog mogelijk zijn passie botvieren. We wijken geen duimbreed af van onze beleidslijn. We hebben ons serieus versterkt, volgens onze normen. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat onze trainers van de A- en de B-ploeg opnieuw een weerbaar geheel zullen vormen. Onze hoofdvogel, Declan Dewaele, die overkomt van de eerste ploeg van het nationale KSV Oostkamp, zal ons natuurlijk een flinke boost geven en de maats rondom hem steunen met raad en daad. Nu gaat even de riem eraf, daarna maken we ons op voor een hopelijk tweede coronavrij kampioenschap. Zelf volg ik trouwens zo veel mogelijk de oefensessies van de heren, maar ook van onze dames. Het is altijd zalig vertoeven in ons stadion.” (JPV)