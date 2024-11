Pieterjan Clincke (Dosko Sint-Kruis – 2A) houdt de voetjes op de grond: “Na de winterstop de balans opmaken”

Pieterjan Clincke is een kampioenenmaker. De bescheiden coach zal het niet graag horen want hij werkt altijd in stilte en geeft de loftrompet door aan zijn medewerkers. In de Gulden Kamer wordt hij op handen gedragen, zijn T2 Bjorn Caenepeel koestert op zijn beurt grote bewondering.

Na het nipte verlies in Koekelare, waar er een trainerswissel werd doorgevoerd, komt Dosko nu op positie negen terecht. Naar beneden blikken hoeft echt nog niet. Pieterjan Clincke steekt toch een waarschuwende vinger op. “We hebben negen punten bonus op de degradatieplaatsen maar die kunnen zomaar tenietgedaan worden. Er wacht ons nog een cruciaal drieluik voor Nieuwjaar: thuis Oudenburg, naar Lichtervelde en thuis Meulebeke. Met onze kern kunnen we van iedereen winnen maar ook overal in het zand bijten. In Koekelare kwamen we 2-0 achter maar konden net niet de averij herstellen. Die doelman daar, Stijn Metsu, is nu ook T1 geworden, en hij wist de groep serieus te motiveren”, klinkt het.

Ruime kern

“Afgelopen seizoen maakten we onze comeback in de mooie tweede provinciale reeks. Het behoud realiseren was moeilijk maar we slaagden erin. Nu hebben we stappen vooruit gezet, enerzijds omdat onze klasrijke kern aan boord bleef, maar ook door de komst van enkele talentjes van KM Torhout. Als je als coach kunt bogen op zo’n ruime kern, dan ben je bestand tegen schorsingen en blessurelast.”

Groepswerk

“In principe zouden we niet meer mogen naar beneden blikken. Toch zal ik niet voor de winterstop een eerste balans opmaken. Vorig kampioenschap, rond Nieuwjaar, vertelde ik je dat we dolgraag een gevestigde waarde zouden willen worden in tweede provinciale. Ik werd hier opnieuw assistent tijdens de coronaperiode en nam vervolgens de fakkel over. De resultaten mogen gezien zijn. T2 Bjorn Caenepeel zal het beamen, dit is het resultaat van groepswerk in alle gelederen”, besluit Clincke tevreden. (JPV)

Zondag 1 december om 14.30 uur: Dosko Sint-Kruis – KWS Oudenburg.