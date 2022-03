Pieter Geldof (KFC Varsenare A 2A): “Naar eerste provinciale en er blijven”

De jongens van T1 Stefaan Ameel zetten na Nieuwjaar een fabelachtige reeks neer en wonnen alles, behalve de thuismatch tegen Bredene. Op de vooravond van de komst van leider Veurne bedraagt het verschil vier eenheden. Kapitein Pieter Geldof blikt enthousiast vooruit.

Voor Nieuwjaar meldde hij ons dat attractief voetbal brengen de enige ambitie is. Nu blinken zijn oogjes als hij ons te woord staat. “We beschikken over een ideale mix tussen jeugd en ervaring. Ik word omringd door fantastische kleppers, zoals bijvoorbeeld Jari Van De Maele, Thibo Janssens en Kiron Beernaert. Voorgenoemd trio treedt aan in het steunvlak, net als ik. Ze volgen blind mijn richtlijnen. Ook broer Jeroen voetbalt in ons midden. Hij had even aanpassing nodig na een periode bedrijfsvoetbal, maar is heel nuttig.”

Jari Van De Maele

“De buren uit Jabbeke hebben de titelstrijd nieuw leven ingeblazen door leider Veurne in eigen huis te kloppen. Wij omzeilden succesvol de zware klip in Snaaskerke, dus heeft de koploper nog slechts vier punten bonus. Ach, waarom zou ik het verstoppen? Al drie keer promoveerde ik met Varsenare naar eerste provinciale. Telkens zakten we opnieuw na amper één seizoen. Nu zou ik er willen blijven. Buiten Jari Van De Maele, die naar Oostkamp trekt, blijft iedereen. Wij leveren het bewijs dat bovenin tweede provinciale de eigen jongeren wel kunnen doorstromen. Kijk maar eens naar onze tweede ploeg in klimmen en dalen. Ze dingen mee naar een ticket voor de nacompetitie in vierde provinciale. Stefaan Ameel was vorig jaar onze T2 en kent de groep door en door. Ook ik werd geconsulteerd toen aan zijn promotie werd gedacht. Ik aarzelde geen moment, want onze hoofdcoach is een kraan op tactisch vlak. En Steven Lampo keerde, na zijn spelerscarrière bij ons, terug als T2. Hij kent de reeks door en door en pept ons op zoals geen ander.” (JPV)

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: KFC Varsenare A – KSV Veurne.