Pieter Devoldere (KFC Lichtervelde 2A): “Drie belangrijke matchen voor het behoud”

Met een 2-3-zege in Houthulst zette Lichtervelde een belangrijke stap richting behoud, maar KFCL is er nog niet. Zondag staat er met de komst van Tielt al een nieuw sleutelduel op het programma.

“In Houthulst was het op basis van de eerste helft wel een verdiende overwinning”, vindt kapitein Pieter Devoldere. “Het was vooral ook een belangrijke zege, want in deze fase van de competitie is ieder punt meer dan welkom. Ik speel al vele jaren provinciaal voetbal en het is voor het eerst dat het verschil onderin zo miniem is. Dat maakt dat we er elke week opnieuw voor de volle honderd procent moeten staan.” Het verschil tussen de voorlaatste plaats en stek acht bedraagt slechts zes punten. Met 30 punten hangt Lichtervelde op een tiende plaats. “Maar het feit dat we nog niet zeker zijn van het behoud, zorgt niet meteen voor extra druk. We praten er regelmatig over binnen de groep en ik denk dat het duidelijk is dat we toch wel thuishoren in tweede provinciale. Voor het seizoen werd er gesproken van de eindronde, maar dat vond ik niet echt realistisch.”

Standvastig niveau

De 33-jarige verdediger is zelf gematigd tevreden over zijn seizoen. “Ik kende geen topjaar, maar speelde op een standvastig en degelijk niveau. Het is intussen al mijn zevende jaar in Lichtervelde en ik doe er nog een jaartje bij. Ik heb geen ambitie meer om nog van ploeg te veranderen. Met Jannes Samyn, die terugkeert van Kortemark, keert er een sterke verdediger terug. Daarnaast trokken we ook een aantal jonge spelers uit de lagere reeksen aan van SV De Ruiter en Mandel United B.” Zondag komt Tielt op bezoek, een ploeg die evenveel punten telt. “Opnieuw een match waarin we er zullen moeten staan, want de rangschikking laat het niet toe om een snipperweek te nemen. Daarna volgen met Zwevezele en Loppem nog twee heel belangrijke matchen, maar laat ons beginnen met de drie punten thuis te houden tegen Tielt.” (SB)

Zondag 27 maart om 15 uur: KFC Lichtervelde – VV Tielt.