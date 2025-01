Philip Van Eeghem (KFC Heist A – 2A) looft jonge coaches: “Trainersprobleem? Niet bij ons”

Philip Van Eeghem is een voorzitter die nagels met koppen slaat. De voormalige voetballer in nationale reeksen en marathonloper aarzelde niet om een trainer te ontslaan na 12 op 12 en opteerde na corona om drastisch te verjongen en iedereen aan hetzelfde budget te laten voetballen.

Ons provinciale voetbal wordt geteisterd door een tekort aan oefenmeesters. Dat is ook aan de Oostkust het geval. Ook dat heeft de preses onder controle. “Ons bestuur lost dat op en riep een groep jongeren samen, naast enkele oud-spelers, en bood hen de kans om onze jeugd te helpen opleiden. Onder leiding van een paar oudere geschoolde oefenmeesters voeren zij enthousiast hun opdrachten uit. Onze U10 bijvoorbeeld wordt gecoacht door Maïté Vanlerberghe, kleindochter van onze voormalige sublieme secretaris en boegbeeld André. Ze is geboren in 2003 en voetbalde zelf in onze jeugdrangen. Brian Speltdoorn, geboren in 2001, is verantwoordelijk voor onze U15A. Dat team draait bovenin mee.”

“KFC Heist B staat laatste in vierde provinciale. Die ploeg wordt gevormd met juniores en beloften die vroeger niet in klimmen en dalen aantraden. Vanaf het prille begin worden ze getraind door Serge Vanpoucke en André Vandenberghe, twee ouderdomsdekens zeg maar. We zijn gestart met 38 gegadigden voor de B-ploeg en de beloften. Nu blijven er nog 19 over. Als ze 17 of 18 jaar worden, stoppen ze met voetballen. Heel januari werden we bovendien geteisterd door de examenperiode. Dat begrijp ik allemaal, maar tonen zij die afhaken ook een beetje begrip voor ons? Hoe moeten ervaren trainers zich voelen als ze pakweg aan een handvol spelers hun sessies voorschotelen en dan nog, zoals vorig weekend, forfait moeten geven voor de match in Zerkegem?”

Promoveren

“Wat ons vlaggenschip betreft, ben ik lang niet ontevreden. We blijven op schema voor de nacompetitie. Oudenburg en Veurne zullen het titelgevecht aangaan. Daarachter staan zes ploegen op een zakdoek, gescheiden door twee punten. Wij prijken op vier. Iedereen mag het horen: het is mijn grootste wens om te promoveren.” (JPV)

Zondag 2 februari om 15 uur: KFC Heist A – KDC Ruddervoorde A.