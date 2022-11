Periodetitel voor Ludovic Sieuw en SC Zonnebeke (2A): “Nu een vervolg breien aan onze ongeslagen reeks”

Na een 0-2-overwinning op het terrein van KFC Poperinge pakte SC Zonnebeke de eerste periodetitel. Zondag gaat de periodekampioen op bezoek bij KSK Vlamertinge A.

“Ondanks de overwinning moet ik eerlijk toegeven dat Poperinge de betere ploeg was, maar echt grote uitgespeelde kansen hadden ze niet”, stelt trainer Ludovic Sieuw. “Wij scoorden twee keer op hoekschop op het juiste moment. Het werd nog spannend toen Knockaert een tweede keer geel kreeg. Iedereen heeft geknokt om die zege te behalen. Die eerste periodetitel is natuurlijk meer dan welkom en geeft ons nu al de zekerheid op een ticket voor de eindronde, toch wel de ambitie van elke ploeg. Bij het begin van het seizoen waren er veel vraagtekens. Hoe zouden mijn spelers de degradatie verwerken en ook bij de nieuwkomers hadden er sommigen niet veel gespeeld. Maar nu lijken de puzzelstukken in elkaar te vallen. Op tien wedstrijden hebben we er maar eentje verloren en in de klassering staan we met vier punten aan de leiding. De goede resultaten zorgen natuurlijk voor een goede sfeer en op training is iedereen stipt aanwezig en ze werken goed. Ze maken me het echt moeilijk, maar dat is natuurlijk een luxeprobleem”, aldus Sieuw.

Seizoen is nog lang

“In vergelijking met vorig jaar, beschikken we over meer ervaring en met Florian Petitfrez hebben we een echte leider naar wie geluisterd wordt in de kleedkamer en op het veld. Of we de ambitie nu gaan bijstellen, is moeilijk te zeggen. We willen zeker op dit elan verder werken. Er kan nog zoveel gebeuren, want het seizoen is nog lang. Zondag moeten we tegen Vlamertinge gewoon een vervolg proberen te breien aan onze ongeslagen reeks”, besluit Ludovic. (NVZ)

Zondag 13 november om 15 uur: KSK Vlamertinge A – SC Zonnebeke.