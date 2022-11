Pedro Nolf neemt na dit seizoen over bij BS Geluveld (2A): “Rugproblemen zijn iets beter”

Nadat bekendraakte dat Thierry Lemaire na het seizoen overstapt naar de buren van KEVC Beselare, heeft BS Geluveld met Pedro Nolf een oude bekende aangetrokken voor volgend seizoen.

Pedro Nolf moest twee seizoenen noodgedwongen stoppen bij SK Nieuwkerke. “Ik was bij die mooie club moeten stoppen toen de rugarts me voor de keuze stelde: rustiger aandoen of zware operatie. Er kwamen de voorbije twee seizoenen heel wat telefoontjes die ik allemaal vriendelijk negatief beantwoordde dit vooral ook uit respect voor Nieuwkerke. Maar uiteraard is de voetbalmicrobe constant blijven sluimeren. Iedere afzegging was telkens ook een zware beslissing.”

Rugproblemen en drukke werksituatie

BS Geluveld zocht naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Een club die Pedro al trainde van 2013 tot en met 2015. “Ik stopte er toen mijn vrouw ziek werd. Met alle besturen waar ik trainer was heb ik een goede band. Zo ook met de voorzitter van BSG waar ik nu en dan contact mee had. Ook hij had me eerder al gepolst en kreeg me nu zover dat ik eens ging praten. Een goede babbel waarin ik ook mijn rugproblematiek – ondertussen iets gebeterd wellicht door geen trainer meer te zijn – en mijn drukke werksituatie aangaf. Ik ben actief als campuscoördinator en beheerder economaat van campus Zuid scholengroep Sint-Michiel Roeselare. Voorzitter Stefaan Houdendycke zei dat dat geen beletsel was en dat we wel gingen zien als het zover was. Ik besloot dan om mijn woord te geven. Intussen, vooraleer dit nieuws bekend was, werd ik nog eens gepolst maar ik ben heel blij dat ik opnieuw met BSG in zee ga.”

Stabiele tweedeprovincialer

BS Geluveld staat na 13 speeldagen op de 13de plaats in tweede provinciale A. Het verloor zaterdag met 2-0 in Avelgem en treft voor Nieuwjaar nog Moorslede, Moorsele en Beselare. “Dit is een mooie club met een gezond beleid en een realistische visie. Dit seizoen wil men overleven in tweede provinciale en ondertussen kan ik rustig mijn huiswerk maken met het oog op volgend seizoen. De club wil stappen zetten richting stabiele tweedeprovincialer maar ook geen stappen overslaan. Het is een visie waar ik me volledig kan in vinden en waar ik mijn steentje wil toe bijdragen”, aldus de 51-jarige Pedro Nolf, die in Sint-Juliaan woont.