Patrick Van Hoof (KSK Vlamertinge – 2A): “We zijn nog helemaal niet uitgeteld”

KSK Vlamertinge zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Na de zware nederlaag op het veld van Racing Bissegem zijn er momenteel weinig redenen om euforisch te zijn.

De ambitie om op het einde van het seizoen een ticket voor de nacompetitie te bemachtigen, moeten de coach en de spelers van de roodwitten noodgedwongen even uit het hoofd zetten.

Geen automatismen

Coach Patrick Van Hoof blijft ook in deze moeilijke periode heel strijdvaardig. “Ik zou liegen als ik zou beweren dat we goed spelen, maar het is voor niemand leuk is als je elke week met een gewijzigd elftal moet aantreden. Ik geef echter niet op en hoop op betere tijden als enkele belangrijke jongens terugkeren uit blessure. Momenteel zijn alle automatismen zoek en dat komt ons spelniveau uiteraard niet ten goede.”

De Wevelgemnaar is vol lof voor het clubbestuur. “Wanneer je de vooropgestelde doelstellingen niet realiseert, stijgt meestal het stressniveau in de bestuurskamer. Bij SK Vlamertinge is dit niet het geval. Ik word volop gesteund en dat geeft me veel energie en moed. Ik ben heel strijdlustig en weiger om nu al mijn ambities op te bergen. De wedstrijd van komend weekend tegen Winkel Sport B kan voor een ommekeer zorgen. We zijn nog helemaal niet uitgeteld.” (PDC)

Zondag 23 oktober om 15 uur: KSK Vlamertinge A – Winkel Sport B.