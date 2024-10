“Papa is onnavolgbare leermeester”: Sem Versavel zit naast papa Geert in dug-out van KFC Heist A

Toen Geert Versavel overnam bij de kustformatie op 29 oktober 2023 waren voetbalkenners de overtuiging toegedaan een topcoach in huis te hebben gehaald. In nationale oogstte de hoog gediplomeerde coach ettelijke successen. Over zijn huidige uitdaging stelt hij: “Ik werk nu op een lager niveau dan ik gewoon was. Dat maakt me niets uit. In Heist kan ik mijn ei kwijt, volledig in overeenstemming met de beleidsploeg.”

Niet alleen de Heistse supporters, spelers en bestuur zijn fan van Geert Versavel. Ook de 17-jarige zoon Sem dweept met de grootmeester. “Zelf voetbal ik bij KV Kortrijk, lichting U18, en mag ik sporadisch mee met de beloften. Bij KFC Heist zit ik op de bank om mijn voetbalkennis op te vijzelen. Papa is een onnavolgbare leermeester. Waar ik kan help ik een beetje, bijvoorbeeld op stilstaande fases, en thuis bespreken we wel vaker de matchanalyse. Geen moment komt het bij me op om me te moeien met wat dan ook: T2 Kim Fernande en mijn vader laten me wel toe om mijn oor te luisteren te leggen.”

Kim Fernande

“Wel krijg ik het fiat om mijn visie te verkondigen, ook tegenover jou. Als vurig supporter hoop ik dat vriend Kim Fernande en papa Geert zich kunnen verzekeren van een prijs. Heel wat ploegen staan dicht bij elkaar in het klassement en de cruciale duels volgen elkaar op.”

“Nu maken we ons op voor de trip naar Daring Brugge, een ploeg in puntennood die, als ik de geruchten mag geloven, toch over heel wat talent beschikt. Vanop de eerste rij maakte ik mee dat papa afgelopen kampioenschap op één match van het einde zo goed als geplaatst was voor de nacompetitie. Dan kwam de weerbots: in Hooglede kregen we 5-0 om de oren en kon de thuisploeg de titel vieren. Toen was ik serieus teleurgesteld, voor mijn vader en voor de prachtige kustformatie. Vurig duim is dat ons dit geen tweede keer overkomt.” (JPV)