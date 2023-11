Olivier Van Kerschaver is vaste waarde bij Dosko Sint-Kruis (2A)

Dosko Sint-Kruis oogstte een gouden punt tegen nummer twee KFC Heist, maar mag zich lang nog niet veilig achten in tweede provinciale. De jongens van coach Pieterjan Clincke koesteren maar één wens: overleven in een wondermooie reeks.

Week na week behoort Olivier Van Kerschaver tot de uitblinkers. De reus is een stille, maar o zo nuttige kracht. “Ik leerde voetballen op de Barms in Sijsele, waar zovele spelertjes hun eerste pasjes zetten. Daarna trok ik naar Jong Male en nu ben ik aan mijn zesde competitie bezig bij Dosko. Natuurlijk is het een supertof geheel, anders zou ik er niet zo lang mijn passie botvieren. Na elke thuismatch verbroederen we met de supporters en vaak hokken we gezellig samen na een trainingssessie. Trouwens, het duo Pieterjan Clincke en Björn Caenepeel is vlekkeloos op elkaar ingespeeld. De trainingen blijven heerlijk om mee te maken. Terwijl onze T1 Dosko van binnen en van buiten kent, bracht Bart ervaring uit andere horizonten mee.”

Terugronde

“Nu geniet ik volop van ons verblijf in tweede provinciale. Tegen Heist verdienden we ruimschoots de halve inzet. Nu volgen echter drie cruciale duels die onze toekomst kunnen bepalen: naar Snaaskerke, thuis tegen Eendracht De Haan en naar Daring Brugge. Dat zijn concurrenten die net als wij hopen hun plaats in tweede provinciale te behouden. Met tien punten uit elf wedstrijden zitten we min of meer op schema, maar om vrijer te ademen zouden we toch voor Nieuwjaar nog enkele driepunters moeten kunnen binnenhalen. Alles gaat zoveel vlugger dan in de lagere reeks en elk duel wordt beslist op details. Wat mezelf betreft, hoop ik vooral blessurevrij te blijven. Afgelopen competitie brak ik een rib na vier duels en bleef ik acht weken in de gekwetstenboeg. De memorabele terugronde, waarin we niets verloren, maakte ik wel mee. Natuurlijk hoop ik nog eens dergelijke euforische periode te beleven. Anderzijds, laat ons maar bescheiden blijven en mikken op een langer verblijf binnen de reeks.” (JPV)

Zondag 19 november om 15 uur: KSK Snaaskerke K Dosko Sint-Kruis.